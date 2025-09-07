Как обслуживать автомобиль: 8 обязательных процедур

Регламент ТО, который указывает производитель, — это ориентир, но не абсолютная истина. В тяжелых условиях эксплуатации многие работы лучше делать чаще, чтобы продлить ресурс автомобиля и избежать дорогого ремонта. Подробнее — на Zakon.kz.

Моторное масло

При спокойной езде его можно менять по регламенту. Но в городе и при высоких нагрузках — чаще: оптимально официальное ТО каждые 15 000 км плюс дополнительная замена каждые 7500 км. Если машина проезжает меньше 7000 км в год, достаточно менять масло раз в год. Обязательно используйте масло с вязкостью и качеством не ниже предписанных производителем. Летом выбирайте более густое из рекомендованных, зимой — менее вязкое. Фильтр всегда меняется вместе с маслом.

Воздушный фильтр

Ориентироваться нужно не на километраж, а на моточасы и условия эксплуатации. В мегаполисах и на пыльных дорогах менять придется чаще регламента. При замене обязательно очищают корпус фильтра.

Свечи зажигания

По времени свечи не стареют, даже если машине уже несколько лет. Менять их раньше регламента смысла нет. Но и затягивать нельзя: износ ведет к увеличению расхода топлива, пробоям и даже повреждению катушки или цилиндра.

Ремень ГРМ

Ремень должен меняться строго по регламенту — обрыв приводит к капитальному ремонту. Даже при малом пробеге его ресурс ограничен 5–7 годами.

Регулировка клапанов

Отсутствие стука не значит, что клапаны в норме. Постепенное уменьшение зазоров грозит прогаром или разрушением. Особенно актуально для машин с ГБО — износ у них идет быстрее.

Масло в трансмиссии

"Масло на весь срок службы" — миф. Со временем оно окисляется и набирает влагу. Оптимально менять каждые 60 000 км, а при редкой эксплуатации — хотя бы раз в 6 лет. В задне- и полноприводных машинах это особенно важно из-за гипоидных передач.

Салонный фильтр

В городе или в пыльных регионах его лучше менять чаще. При замене полезно почистить воздуховоды и обработать кондиционер от бактерий.

Ходовая часть

Не откладывайте визит в сервис при первых подозрениях на неисправность — гул, стук или вибрация могут перерасти в серьезные поломки.

Дополнительные работы для продления срока службы авто

Кроме "обязательных восьми" есть целый набор работ, которые не всегда прописаны в регламенте, но заметно продлевают жизнь машине и делают эксплуатацию комфортнее:

Обслуживание кондиционера. Раз в год стоит делать антибактериальную обработку испарителя, а раз в 2–3 года — полную диагностику системы с заменой фреона и масла в компрессоре. Это защищает от неприятного запаха и продлевает ресурс компрессора.

Чистка радиаторов. Радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера со временем забиваются грязью, пухом и пылью. Это ухудшает теплоотвод и может вызвать перегрев. Оптимально промывать их хотя бы раз в 2–3 года или чаще, если много ездите по трассам и пыльным дорогам.

Замена тормозной жидкости. Даже если пробег небольшой, жидкость впитывает влагу из воздуха. Раз в 2 года ее лучше менять, иначе падает эффективность тормозов и может закипеть при нагрузке.

Антикоррозийная обработка кузова и днища. Особенно актуально в регионах, где зимой дороги посыпают реагентами. Раз в 2–3 года стоит обновлять защитное покрытие.

Чистка топливной системы. В зависимости от качества топлива полезно раз в 40–60 тыс. км промывать форсунки и дроссельный узел. Это снижает расход и улучшает работу двигателя.

Диагностика подвески и рулевого управления. Даже если ничего не гремит, раз в год полезно проверять сайлент-блоки, амортизаторы и шаровые — многие элементы изнашиваются постепенно, и водитель привыкает к ухудшению.

Проверка аккумулятора. Особенно перед зимой: уровень заряда, плотность электролита и состояние клемм.

Замена антифриза. Производители обычно рекомендуют каждые 4–5 лет, но в тяжелых условиях лучше раз в 3 года, так как со временем падают антикоррозийные свойства.

