Советы

Когда нужно ложиться спать, чтобы не стареть

сон, здоровье, необходимость, баланс, старение, красота, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 14:30 Фото: pexels
Специалист по питанию и долголетию Мелани Мерфи Рихтер уверена, что сон играет ключевую роль в замедлении процессов старения и поддержании здоровья, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам эксперта, значение имеет не только общее количество часов отдыха, но и точное время отхода ко сну.

Рекомендовано ложиться спать в интервале между 22:00 и полуночью и просыпаться с первыми лучами солнца.

Соблюдение такого графика, как сказано в публикации издания "Стерлеград", помогает сохранять гормональный баланс, поддерживает циркадные ритмы и способствует восстановлению клеток – процессов, напрямую связанных с замедлением старения.

Тем не менее, универсального времени для сна не существует.

Гораздо важнее выстроить индивидуальный режим, соответствующий биологическим ритмам организма, и придерживаться его ежедневно.

Особенно, уточняет Рихтер, важно избегать резких сбоев, например, привычки "отсыпаться" по выходным, так как это может нарушать естественные циклы и негативно сказываться на здоровье.

Ранее клинический психолог, реабилитолог Мария Коновалова назвала 8 шагов от хронической усталости.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
