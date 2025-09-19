Когда нужно ложиться спать, чтобы не стареть

Специалист по питанию и долголетию Мелани Мерфи Рихтер уверена, что сон играет ключевую роль в замедлении процессов старения и поддержании здоровья, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам эксперта, значение имеет не только общее количество часов отдыха, но и точное время отхода ко сну.

Рекомендовано ложиться спать в интервале между 22:00 и полуночью и просыпаться с первыми лучами солнца.

Соблюдение такого графика, как сказано в публикации издания "Стерлеград", помогает сохранять гормональный баланс, поддерживает циркадные ритмы и способствует восстановлению клеток – процессов, напрямую связанных с замедлением старения.

Тем не менее, универсального времени для сна не существует.

Гораздо важнее выстроить индивидуальный режим, соответствующий биологическим ритмам организма, и придерживаться его ежедневно.

Особенно, уточняет Рихтер, важно избегать резких сбоев, например, привычки "отсыпаться" по выходным, так как это может нарушать естественные циклы и негативно сказываться на здоровье.

