Советы

Не обязательно тщательно планировать свои дела – советы известного астролога на 18 сентября

российский астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 10:07 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Почему сегодня, 18 сентября 2025 года, не обязательно тщательно планировать свои дела и чем лучше заняться, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Как отметила специалист, если вчера что-то не успели завершить – не беда, сегодня доделаете.

"Сутки проходят на большом подъеме, который создает добрая "химия" между Луной и Марсом. Она продлится с самого утра и до полуночи, так что выбирать подходящие "окошки" и тщательно планировать свои дела сегодня не обязательно", – написала Володина в Telegram-канале в четверг.

По словам Василисы, самое время на славу поработать.

"Если трудовые подвиги не намечаются – давайте устроим долгую прогулку пешком, купим новый абонемент в спортзал, займемся, наконец, починкой шкафа или техобслуживанием автомобиля", – заключила астролог.

Ранее астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на 18 сентября 2025 года. Ознакомиться с ним можете по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
