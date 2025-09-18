Не обязательно тщательно планировать свои дела – советы известного астролога на 18 сентября

Фото: Telegram/vasilisavolodina_official

Почему сегодня, 18 сентября 2025 года, не обязательно тщательно планировать свои дела и чем лучше заняться, рассказала известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Как отметила специалист, если вчера что-то не успели завершить – не беда, сегодня доделаете. "Сутки проходят на большом подъеме, который создает добрая "химия" между Луной и Марсом. Она продлится с самого утра и до полуночи, так что выбирать подходящие "окошки" и тщательно планировать свои дела сегодня не обязательно", – написала Володина в Telegram-канале в четверг. По словам Василисы, самое время на славу поработать. "Если трудовые подвиги не намечаются – давайте устроим долгую прогулку пешком, купим новый абонемент в спортзал, займемся, наконец, починкой шкафа или техобслуживанием автомобиля", – заключила астролог. Ранее астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на 18 сентября 2025 года. Ознакомиться с ним можете по ссылке.

