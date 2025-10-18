Что можно и нельзя делать 19 октября – в День апостола Фомы

19 октября 2025 года чтят память одного из 12 апостолов, а именно Фомы. В чем смысл праздника, что можно и нельзя делать в этот день – в материале Zakon.kz.

Смысл праздника

В этот день, как пишет aif.ru, вспоминают Фому, получившего прозвище Неверующий, потому что он не готов был верить на слово, хотел во всем убедиться сам. И именно ему советовал Господь уметь верить без сомнений. Что нужно делать и нам.

Народные приметы

Если в этот день нет ветра – скоро похолодает.

Дым стелется – впереди ненастье.

Прилетели северные птицы – к скорым холодам.

Если пошел легкий снег, то к 22 ноября все заметет.

Что можно делать 19 октября 2025 года

Принято заканчивать готовить запасы на зиму, надо проверить, всего ли достаточно.

Нужно пойти в храм и поблагодарить за достаток.

Очень важно в этот день проявлять бережливость.

Принято заниматься рукоделием.

Хорошо совершать крупные полезные покупки.

Принято в этот день печь хлеб. Часть нужно отдать на благотворительность.

Что нельзя делать 19 октября 2025 года

Тратить деньги необдуманно.

Лениться и долго валяться в постели.

Отказывать в помощи.

Переедать.

Что можно делать 19 октября 2025 года. Постные правила

День не постный, есть можно все. Однако нельзя переедать. Хорошо испечь хлеб, каравай или хотя бы пирожки.

