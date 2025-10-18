#АЭС в Казахстане
Советы

Что можно и нельзя делать 19 октября – в День апостола Фомы

свечи, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 15:49 Фото: unsplash
19 октября 2025 года чтят память одного из 12 апостолов, а именно Фомы. В чем смысл праздника, что можно и нельзя делать в этот день – в материале Zakon.kz.

Смысл праздника

В этот день, как пишет aif.ru, вспоминают Фому, получившего прозвище Неверующий, потому что он не готов был верить на слово, хотел во всем убедиться сам. И именно ему советовал Господь уметь верить без сомнений. Что нужно делать и нам.

Народные приметы

  • Если в этот день нет ветра – скоро похолодает.
  • Дым стелется – впереди ненастье.
  • Прилетели северные птицы – к скорым холодам.
  • Если пошел легкий снег, то к 22 ноября все заметет.

Что можно делать 19 октября 2025 года

  • Принято заканчивать готовить запасы на зиму, надо проверить, всего ли достаточно.
  • Нужно пойти в храм и поблагодарить за достаток.
  • Очень важно в этот день проявлять бережливость.
  • Принято заниматься рукоделием.
  • Хорошо совершать крупные полезные покупки.
  • Принято в этот день печь хлеб. Часть нужно отдать на благотворительность.

Что нельзя делать 19 октября 2025 года

  • Тратить деньги необдуманно.
  • Лениться и долго валяться в постели.
  • Отказывать в помощи.
  • Переедать.

Что можно делать 19 октября 2025 года. Постные правила

День не постный, есть можно все. Однако нельзя переедать. Хорошо испечь хлеб, каравай или хотя бы пирожки.

Ранее мы писали, что 20 октября – Сергей Зимний. О том, что строго запрещено делать в этот день, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
