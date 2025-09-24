Что-то душит, невозможно пошевелиться: почему возникает сонный паралич

Врач объяснила причины возникновения этого пугающего состояния и рассказала, как с ним бороться, сообщает Zakon.kz.

Многим знакомо чувство: открываешь глаза посреди ночи, а пошевелиться не можешь. Да еще и мерещится непонятно что. Это явление и называют сонным параличом.

По словам невролога Сюзанны Херимян, подобное происходит потому, что мозг уже проснулся и осознает окружающую обстановку, а вот тело еще "спит": мышцы остаются полностью обездвиженными (это естественный механизм, предотвращающий резкие движения во время сна). То есть по сути является сбоем в работе мозга, однако неопасным.

Среди причин возникновения:

нерегулярный график сна;

недосып;

смена часового пояса;

стресс и тревожность;

общая усталость;

переутомление на работе или учебе.

"Стоит также отметить, что статистически большинство эпизодов сонного паралича случаются во время сна на спине. Кроме того, прослеживается наследственная связь – если у ваших близких родственников было подобное, вероятность повышается", – цитирует специалиста "Газета.ru".

Как правило, для решения проблемы достаточно следовать нескольким рекомендациям. В частности, ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. Спать не менее 7-9 часов. Проветривать комнату. Отказаться от кофе, крепкого чая, энергетиков и тяжелой пищи поздно вечером. Стараться поменьше спать на спине.

"Если паралич уже случился, главное – не паниковать. Помните, что это временно и безопасно. Попытайтесь сосредоточиться на дыхании (оно остается под вашим контролем). Мысленно расслабьтесь и примите ситуацию, а не боритесь с ней. Попробуйте пошевелить пальцами рук или ног, языком или глазами. Часто это помогает быстрее "разбудить" тело", – посоветовала врач.

В заключение она добавила: сонный паралич – не болезнь, а лишь симптом, признак того, что организму пора как следует отдохнуть. Впрочем, если он стал вашим постоянным спутником, следует обратиться за помощью к врачу.

