Советы

Как продлить жизнь автомобилю: советы для водителей

автомобилист, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 13:14 Фото: pexels
Частые поломки машины зависят не только от качества деталей или обслуживания, но и от того, как ее эксплуатируют. Эксперты отмечают: грамотный стиль вождения способен заметно снизить нагрузку на основные узлы и сократить расходы на ремонт, сообщает Zakon.kz.

Главное правило — избегать резких рывков. Сильные ускорения и внезапные торможения изнашивают двигатель, коробку и тормозную систему. Плавное движение продлевает срок службы всех этих узлов.

Также важно не держать мотор на высоких оборотах без необходимости. Вовремя переключайте передачи и следите за тахометром — это не только экономит топливо, но и снижает износ двигателя.

Отдельное внимание стоит уделять подвеске. Ямы, бордюры и резкие удары на скорости приводят к ее быстрому разрушению. Необходимо сбавлять скорость заранее, а не в последний момент.

Машину не стоит перегружать — лишние сотни килограммов отражаются и на подвеске, и на тормозах, и на шинах. Давление в колесах тоже нужно контролировать: отклонение даже на 0,3–0,5 атмосферы влияет на управляемость и ресурс резины.

Зимой рекомендуется прогревать двигатель хотя бы несколько минут. Холодное масло хуже защищает детали, поэтому первые километры лучше ехать в спокойном темпе.

Не держите низкий уровень топлива. Постоянная езда "на лампочке" вредит топливному насосу и может поднимать осадок со дна бака.

Не глушите мотор сразу после долгой поездки. Особенно это касается турбированных двигателей: дайте поработать на холостых хотя бы минуту, чтобы турбина остыла.

Как часто нужно менять моторное масло в автомобиле

Правильные привычки за рулем, подчеркивают специалисты, способны сэкономить владельцу не одну сотню тысяч тенге на ремонте и надолго продлить жизнь автомобилю.

О том, как обслуживать автомобиль, — читайте по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
