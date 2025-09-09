Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной

Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своим прогнозом на вторник, 9 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В нем она рассказала, чем лучше заняться сегодня.

"Как награда за вчерашний день и труды Луна заодно с Венерой. Самое время наряжаться, флиртовать, принести в офис угощение для коллеги, настроиться на легкий день", – написала Володина в своем Telegram-канале.

По ее словам, сегодня есть шанс изящно выходить даже из затруднительных положений, решать проблемы кратчайшим путем, не усугубляя и не накручивая.

"Вечером можно сходить на выставку современного искусства или концерт. И посещение косметолога – тоже хорошая идея", – заключила Василиса.

