Советы

Флирт, наряды и искусство: звездные подсказки от Василисы Володиной

российский астролог Василиса Володина, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:52 Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Известный российский астролог Василиса Володина поделилась своим прогнозом на вторник, 9 сентября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В нем она рассказала, чем лучше заняться сегодня.

"Как награда за вчерашний день и труды Луна заодно с Венерой. Самое время наряжаться, флиртовать, принести в офис угощение для коллеги, настроиться на легкий день", – написала Володина в своем Telegram-канале.

По ее словам, сегодня есть шанс изящно выходить даже из затруднительных положений, решать проблемы кратчайшим путем, не усугубляя и не накручивая.

"Вечером можно сходить на выставку современного искусства или концерт. И посещение косметолога – тоже хорошая идея", – заключила Василиса.

, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 10:52
Астролог Василиса Володина назвала 8 сентября суровым днем

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, которым жизненно необходим переезд.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
