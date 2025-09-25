Мясо, яйца и яблоки: что можно давать котенку, а что категорически нельзя
Правильное питание: особенности
Существует несколько принципов, которыми должны руководствоваться хозяева:
- Сбалансированность. Животное с едой должно получать все необходимые витамины и вещества. По мере взросления у питомца несколько изменятся потребности. Важно не пропустить этот момент, чтобы не возникло дефицита веществ.
- Свежесть пищи. Если это натуральная еда, то она должна быть свежеприготовленной. Готовые влажные корма выдают порционно. То, что питомец не доел, убирают в холодильник или выкидывают.
- Частота кормления. Котят кормят часто и маленькими порциями. Для питомцев моложе трех месяцев соблюдают интервал в 4 часа. По мере взросления промежуток увеличивают, как и величину порции.
- Постепенное введение новых продуктов. Новый корм дают осторожно. Рекомендуется соблюдать интервал подачи в два дня. Первая порция должна быть маленькой.
- Комнатная температура еды. Касается всей пищи, предлагаемой котенку. Это позволит избежать раздражения слизистой ЖКТ или получения ожога.
- Чистая вода. Миска с ней должна быть всегда в открытом доступе для животного. Воду меняют минимум раз в сутки. Лучше поставить пару мисок в нескольких местах.
- Рацион натуральный или готовый. Заранее стоит решить, какую пищу будет потреблять котенок. Тогда не придется в дальнейшем менять рацион, а животному привыкать к новой еде.
- Выбирая натуральную пищу, важно помнить, что далеко не все продукты с человеческого стола можно употреблять кошкам.
Допустимые продукты
Нужно заранее знать, чем можно кормить питомца.
К разрешенной еде относится:
- Мясо. Дают в сыром, ошпаренном или отварном виде. Необходимо выбирать нежирные сорта. В сутки мяса в рационе должно быть максимум 80%.
- Печень. Максимум 2 раза в неделю.
- Каши. Не рекомендуется давать манную. Остальные подойдут. Не все котята едят каши. Можно смешать их с мясом в соотношении 1 к 2.
- Овощи. Нельзя картофель, остальные допустимо в сыром или отварном виде.
- Куриные яйца. Для котят подходит лишь желток, не чаще раза в неделю.
- Молочные продукты. Подходят любые, кроме сметаны. Главное – низкий процент жирности.
- Котятам можно также давать яблоки.
Запрещенные продукты
Чтобы не навредить органам ЖКТ, необходимо исключить из рациона определенную пищу.
Котятам запрещено употреблять пресноводную рыбу, соль. Если планируется добавить в рацион молоко, пусть оно будет козьим. Коровье лучше давать в возрасте до трех месяцев и лучше в сухом виде.
Недопустимо кормить питомца колбасой из магазина, любыми бобовыми, чтобы не спровоцировать приступ метеоризма. Картофеля в рационе быть не должно. Ведь усвоить крахмал организм животного не сможет. Сыр, свинина и баранина относятся к слишком жирным продуктам.
Сладости также исключены, как и мучные изделия.
Готовый корм выпускается на определенный возраст, что указывается на упаковке. Важно соблюдать эти рекомендации и не кормить котенка едой, предназначенной для более взрослых кошек.
Натуральная еда или готовый корм?
Четкого ответа нет. Натуральная пища считается более полезной при условии использования продуктов высокого качества. В куске курицы не должно быть никаких химических элементов. Рекомендуется использовать домашнюю птицу. Это касается и овощей, фруктов. Они должны быть без консервантов, полностью натуральные, богатые витаминами.
Кроме того, как говорится на сайте "ГлавноеХвост", готовые корма способны восполнить в организме недостающие элементы и вещества. Но нужно приобретать холистики или еду суперпремиум класса. Они дорогие, это может быть не по карману хозяину. Тогда лучше придерживаться натурального рациона.
Выбирают корм, исходя из возраста котенка, его особенностей и возможностей хозяина. Если у него нет времени готовить натуральную пищу, придется перейти на готовую еду.
