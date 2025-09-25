#АЭС в Казахстане
Советы

Мясо, яйца и яблоки: что можно давать котенку, а что категорически нельзя

кошки, маленькие, корм еда, чем кормить, особенности, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 20:00 Фото: pixabay
Специалисты настойчиво советуют: заводя питомца, необходимо тщательно подготовиться к его появлению и организовать здоровый рацион. От питания зависит формирование и развитие опорно-двигательного аппарата, нервной системы, когнитивных способностей, зрения, сообщает Zakon.kz.

Правильное питание: особенности

Существует несколько принципов, которыми должны руководствоваться хозяева:

  • Сбалансированность. Животное с едой должно получать все необходимые витамины и вещества. По мере взросления у питомца несколько изменятся потребности. Важно не пропустить этот момент, чтобы не возникло дефицита веществ.
  • Свежесть пищи. Если это натуральная еда, то она должна быть свежеприготовленной. Готовые влажные корма выдают порционно. То, что питомец не доел, убирают в холодильник или выкидывают.
  • Частота кормления. Котят кормят часто и маленькими порциями. Для питомцев моложе трех месяцев соблюдают интервал в 4 часа. По мере взросления промежуток увеличивают, как и величину порции.
  • Постепенное введение новых продуктов. Новый корм дают осторожно. Рекомендуется соблюдать интервал подачи в два дня. Первая порция должна быть маленькой.
  • Комнатная температура еды. Касается всей пищи, предлагаемой котенку. Это позволит избежать раздражения слизистой ЖКТ или получения ожога.
  • Чистая вода. Миска с ней должна быть всегда в открытом доступе для животного. Воду меняют минимум раз в сутки. Лучше поставить пару мисок в нескольких местах.
  • Рацион натуральный или готовый. Заранее стоит решить, какую пищу будет потреблять котенок. Тогда не придется в дальнейшем менять рацион, а животному привыкать к новой еде.
  • Выбирая натуральную пищу, важно помнить, что далеко не все продукты с человеческого стола можно употреблять кошкам.

Допустимые продукты

Нужно заранее знать, чем можно кормить питомца.

К разрешенной еде относится:

  • Мясо. Дают в сыром, ошпаренном или отварном виде. Необходимо выбирать нежирные сорта. В сутки мяса в рационе должно быть максимум 80%.
  • Печень. Максимум 2 раза в неделю.
  • Каши. Не рекомендуется давать манную. Остальные подойдут. Не все котята едят каши. Можно смешать их с мясом в соотношении 1 к 2.
  • Овощи. Нельзя картофель, остальные допустимо в сыром или отварном виде.
  • Куриные яйца. Для котят подходит лишь желток, не чаще раза в неделю.
  • Молочные продукты. Подходят любые, кроме сметаны. Главное – низкий процент жирности.
  • Котятам можно также давать яблоки.

Запрещенные продукты

Чтобы не навредить органам ЖКТ, необходимо исключить из рациона определенную пищу.

Котятам запрещено употреблять пресноводную рыбу, соль. Если планируется добавить в рацион молоко, пусть оно будет козьим. Коровье лучше давать в возрасте до трех месяцев и лучше в сухом виде.

Недопустимо кормить питомца колбасой из магазина, любыми бобовыми, чтобы не спровоцировать приступ метеоризма. Картофеля в рационе быть не должно. Ведь усвоить крахмал организм животного не сможет. Сыр, свинина и баранина относятся к слишком жирным продуктам.

Сладости также исключены, как и мучные изделия.

Готовый корм выпускается на определенный возраст, что указывается на упаковке. Важно соблюдать эти рекомендации и не кормить котенка едой, предназначенной для более взрослых кошек.

Натуральная еда или готовый корм?

Четкого ответа нет. Натуральная пища считается более полезной при условии использования продуктов высокого качества. В куске курицы не должно быть никаких химических элементов. Рекомендуется использовать домашнюю птицу. Это касается и овощей, фруктов. Они должны быть без консервантов, полностью натуральные, богатые витаминами.

Кроме того, как говорится на сайте "ГлавноеХвост", готовые корма способны восполнить в организме недостающие элементы и вещества. Но нужно приобретать холистики или еду суперпремиум класса. Они дорогие, это может быть не по карману хозяину. Тогда лучше придерживаться натурального рациона.

Выбирают корм, исходя из возраста котенка, его особенностей и возможностей хозяина. Если у него нет времени готовить натуральную пищу, придется перейти на готовую еду.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 20:00
Зачем кошки на самом деле жуют траву

Ранее мы рассказывали, что эволюция превратила кошек практически в идеальных охотников. Это касается как львов, тигров и леопардов, так и куда более мелких кошек – безобидных для человека, но смертоносных для своей добычи.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ошибки, которые могут стоить кошке здоровья или жизни
14:08, 15 июля 2025
Ошибки, которые могут стоить кошке здоровья или жизни
Лучшие советы по кормлению кошек и собак
11:40, 20 января 2025
Лучшие советы по кормлению кошек и собак
Почему любовь к животным в Казахстане становится дорогим удовольствием
16:06, 16 февраля 2023
Почему любовь к животным в Казахстане становится дорогим удовольствием
Последние
Популярные
Ошибка в тексте: