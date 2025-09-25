Мясо, яйца и яблоки: что можно давать котенку, а что категорически нельзя

Специалисты настойчиво советуют: заводя питомца, необходимо тщательно подготовиться к его появлению и организовать здоровый рацион. От питания зависит формирование и развитие опорно-двигательного аппарата, нервной системы, когнитивных способностей, зрения, сообщает Zakon.kz.

Правильное питание: особенности

Существует несколько принципов, которыми должны руководствоваться хозяева:

Сбалансированность. Животное с едой должно получать все необходимые витамины и вещества. По мере взросления у питомца несколько изменятся потребности. Важно не пропустить этот момент, чтобы не возникло дефицита веществ.

Свежесть пищи. Если это натуральная еда, то она должна быть свежеприготовленной. Готовые влажные корма выдают порционно. То, что питомец не доел, убирают в холодильник или выкидывают.

Частота кормления. Котят кормят часто и маленькими порциями. Для питомцев моложе трех месяцев соблюдают интервал в 4 часа. По мере взросления промежуток увеличивают, как и величину порции.

Постепенное введение новых продуктов. Новый корм дают осторожно. Рекомендуется соблюдать интервал подачи в два дня. Первая порция должна быть маленькой.

Комнатная температура еды. Касается всей пищи, предлагаемой котенку. Это позволит избежать раздражения слизистой ЖКТ или получения ожога.

Чистая вода. Миска с ней должна быть всегда в открытом доступе для животного. Воду меняют минимум раз в сутки. Лучше поставить пару мисок в нескольких местах.

Рацион натуральный или готовый. Заранее стоит решить, какую пищу будет потреблять котенок. Тогда не придется в дальнейшем менять рацион, а животному привыкать к новой еде.

Выбирая натуральную пищу, важно помнить, что далеко не все продукты с человеческого стола можно употреблять кошкам.

Допустимые продукты

Нужно заранее знать, чем можно кормить питомца.

К разрешенной еде относится:

Мясо. Дают в сыром, ошпаренном или отварном виде. Необходимо выбирать нежирные сорта. В сутки мяса в рационе должно быть максимум 80%.

Печень. Максимум 2 раза в неделю.

Каши. Не рекомендуется давать манную. Остальные подойдут. Не все котята едят каши. Можно смешать их с мясом в соотношении 1 к 2.

Овощи. Нельзя картофель, остальные допустимо в сыром или отварном виде.

Куриные яйца. Для котят подходит лишь желток, не чаще раза в неделю.

Молочные продукты. Подходят любые, кроме сметаны. Главное – низкий процент жирности.

Котятам можно также давать яблоки.

Запрещенные продукты

Чтобы не навредить органам ЖКТ, необходимо исключить из рациона определенную пищу.

Котятам запрещено употреблять пресноводную рыбу, соль. Если планируется добавить в рацион молоко, пусть оно будет козьим. Коровье лучше давать в возрасте до трех месяцев и лучше в сухом виде.

Недопустимо кормить питомца колбасой из магазина, любыми бобовыми, чтобы не спровоцировать приступ метеоризма. Картофеля в рационе быть не должно. Ведь усвоить крахмал организм животного не сможет. Сыр, свинина и баранина относятся к слишком жирным продуктам.

Сладости также исключены, как и мучные изделия.

Готовый корм выпускается на определенный возраст, что указывается на упаковке. Важно соблюдать эти рекомендации и не кормить котенка едой, предназначенной для более взрослых кошек.

Натуральная еда или готовый корм?

Четкого ответа нет. Натуральная пища считается более полезной при условии использования продуктов высокого качества. В куске курицы не должно быть никаких химических элементов. Рекомендуется использовать домашнюю птицу. Это касается и овощей, фруктов. Они должны быть без консервантов, полностью натуральные, богатые витаминами.

Кроме того, как говорится на сайте "ГлавноеХвост", готовые корма способны восполнить в организме недостающие элементы и вещества. Но нужно приобретать холистики или еду суперпремиум класса. Они дорогие, это может быть не по карману хозяину. Тогда лучше придерживаться натурального рациона.

Выбирают корм, исходя из возраста котенка, его особенностей и возможностей хозяина. Если у него нет времени готовить натуральную пищу, придется перейти на готовую еду.

Материал по теме Зачем кошки на самом деле жуют траву

Ранее мы рассказывали, что эволюция превратила кошек практически в идеальных охотников. Это касается как львов, тигров и леопардов, так и куда более мелких кошек – безобидных для человека, но смертоносных для своей добычи.