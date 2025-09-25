Популярная стилистка раскрыла, какая одежда будет модной этой осенью
Американская стилистка Стейси Лондон рассказала, какие вещи будут самыми актуальными этой осенью, сообщает Zakon.kz.
Ее комментарий публикует Page Six.
По словам эксперта, ключевыми оттенками сезона станут коричневый и медный, а особое внимание стоит уделить одежде с принтами.
"Думаю, вы увидите множество леопардовых, гороховых, полосатых и цветочных узоров", – отметила Лондон.
Стилистка также подчеркнула, что в тренде окажется замша, а блестки вернутся в гардеробы в качестве яркого акцента. Кроме того, осенью все больше женщин будут выбирать для офиса платья и юбки, заменяя ими привычные брючные костюмы и джинсы.
"Мне кажется, мы увидим гораздо больше юбок и платьев, чем раньше. Это связано с отходом от строгих пиджаков и повседневного денима", – добавила Лондон.
