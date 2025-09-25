#АЭС в Казахстане
Советы

Популярная стилистка раскрыла, какая одежда будет модной этой осенью

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 19:26 Фото: Zakon.kz
Американская стилистка Стейси Лондон рассказала, какие вещи будут самыми актуальными этой осенью, сообщает Zakon.kz.

Ее комментарий публикует Page Six.

По словам эксперта, ключевыми оттенками сезона станут коричневый и медный, а особое внимание стоит уделить одежде с принтами.

"Думаю, вы увидите множество леопардовых, гороховых, полосатых и цветочных узоров", – отметила Лондон.

Стилистка также подчеркнула, что в тренде окажется замша, а блестки вернутся в гардеробы в качестве яркого акцента. Кроме того, осенью все больше женщин будут выбирать для офиса платья и юбки, заменяя ими привычные брючные костюмы и джинсы.

"Мне кажется, мы увидим гораздо больше юбок и платьев, чем раньше. Это связано с отходом от строгих пиджаков и повседневного денима", – добавила Лондон.

А ранее эксперт рассказал, какие продукты помогут победить анемию. 

