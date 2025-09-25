#АЭС в Казахстане
Советы

Кто из зодиакального круга лучше всех находит общий язык

астрология, разговор, знаки зодиака, те, кто умеет договариваться, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 19:40 Фото: pixabay
Некоторые люди словно прирожденные миротворцы: умеют разрядить обстановку, найти подход к каждому и убедить без давления и хитростей. Так, астрологи считают, что лучшими переговорщиками среди представителей зодиакального круга являются Весы, Львы и Стрельцы, сообщает Zakon.kz.

Весы

Представители этого знака стремятся к гармонии во всех отношениях. Они отлично умеют находить компромиссы и избегать конфликтов. Дипломатичностью и чувством справедливости их наградила планета-покровитель Венера. К тому же, они обладают лучшим чувством юмора.

Лев

Горделивые Львы отличаются ярко выраженными лидерскими качествами и даром убеждения. Они привлекают внимание толпы и с легкостью получают от нее все необходимое. К тому же их Солнце наградило эмпатией и харизмой, поэтому они часто становятся руководителями и знаменитостями.

Стрелец

Любимчики Юпитера всегда лучатся оптимизмом, интересуются окружающим миром, людьми, их заботами и проблемами. Они открыты к разговорам на любую тему, всегда внимательно слушают и искренне переживают за собеседника. Также, как сказано в публикации Klops.ru, чаще всего учтивы и порядочны, поэтому им не составляет друга завести знакомство и поддерживать связь долгие годы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 19:40
Астролог посоветовала одному знаку зодиака держать язык за зубами

Не так давно популярный астролог Тамара Глоба сделала интересное заявление. По словам специалиста, одному из представителей зодиакального круга придется замаливать грехи перед начальством. На этот раз под прицелом оказались свободолюбивые Стрельцы.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
