Советы

Василиса Володина дала подсказки на 9 октября всем знакам зодиака

Фото: Telegram/vasilisavolodina_official
Российский астролог и телеведущая Василиса Володина подробно расписала, как пройдет день 9 октября у представителей всего зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, помимо этого, она дала подсказки, как сделать этот день лучше.

Овен (21 марта – 19 апреля)

  • Утро: стакан воды, 5 минут разминки.
  • День: одно ключевое дело, решения фиксируйте письменно.
  • Вечер: прогулка без телефона, теплый душ.
  • Подсказки: таймер 25 минут, один приоритет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

  • Утро: завтрак без спешки, порядок на столе.
  • День: проверяйте цифры и даты, покупки только по списку.
  • Вечер: чай, мягкая музыка, несколько страниц книги.
  • Подсказки: вода под рукой, лишние вкладки закройте.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

  • Утро: выберите три пункта, остальное отложите.
  • День: меньше переписок, больше предметных звонков.
  • Вечер: свежий воздух, короткая прогулка.
  • Подсказки: заметка на ладонь дня, один экран вместо трех.

Рак (21 июня – 22 июля)

  • Утро: стакан теплой воды и 3 минуты дыхания.
  • День: мягкий тон, разговор один на один даст больше.
  • Вечер: музыка без слов, телу отдых.
  • Подсказки: легкий обед, уютный свет дома.

Лев (23 июля – 22 августа)

  • Утро: закройте тянущуюся мелочь, станет легче.
  • День: благодарите сразу, договоренности ускорятся.
  • Вечер: красивая подача ужина, любимый плейлист.
  • Подсказки: один смелый шаг, минимум лишних слов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

  • Утро: наведи порядок в вещах, мысли подтянутся.
  • День: сверяй факты, не торопись с выводами.
  • Вечер: ванна или душ, 15 минут прогулки у дома.
  • Подсказки: чек-лист из пяти строк, вода у компьютера.

Весы (23 сентября – 22 октября)

  • Утро: сделайте один выбор, не держите две двери открытыми.
  • День: верните чистоту рабочему месту, добавьте деталь красоты.
  • Вечер: чай, мягкий свет, спокойный разговор.
  • Подсказки: общий чат для вопросов, чистая поверхность.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

  • Утро: одна тема дня, один ясный вопрос к себе.
  • День: пауза перед ответом, опора на факты.
  • Вечер: теплая вода, легкая растяжка спины.
  • Подсказки: меньше резких формулировок, больше тишины.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

  • Утро: новый маршрут или парк, идеи приходят в движении.
  • День: решения после честного сравнения условий.
  • Вечер: немного спорта ради удовольствия, ужин без тяжести.
  • Подсказки: шагомер, две альтернативы вместо десяти.

Козерог (22 декабря – 19 января)

  • Утро: откройте окно, сделайте три глубоких вдоха.
  • День: скажите "нет", если нагрузка лишняя.
  • Вечер: список на завтра по шагам, телефон на беззвучном.
  • Подсказки: вода у кровати, один четкий фокус.

Водолей (20 января – 18 февраля)

  • Утро: новая музыка или подкаст, свежий взгляд.
  • День: уберите лишние уведомления, оставьте нужные.
  • Вечер: звонок близкому, живое общение лучше ленты.
  • Подсказки: заметки под рукой, один экран вместо трех.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

  • Утро: мягкий старт, два простых шага на разогрев.
  • День: уточняйте детали, слушайте интонации.
  • Вечер: душ, крем для рук, спокойный плейлист.
  • Подсказки: приглушенный свет к вечеру, стакан воды перед сном.

Один приоритет, чистое пространство, теплый вечер. Дайте телу воду и свет, мыслям – тишину, делам – понятные шаги, тогда четверг отдаст больше, чем заберет.

Ранее были названы знаки зодиака, которые хотят контролировать все процессы.

Аксинья Титова
