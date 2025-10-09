Василиса Володина дала подсказки на 9 октября всем знакам зодиака
Российский астролог и телеведущая Василиса Володина подробно расписала, как пройдет день 9 октября у представителей всего зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Mixnews, помимо этого, она дала подсказки, как сделать этот день лучше.
Овен (21 марта – 19 апреля)
- Утро: стакан воды, 5 минут разминки.
- День: одно ключевое дело, решения фиксируйте письменно.
- Вечер: прогулка без телефона, теплый душ.
- Подсказки: таймер 25 минут, один приоритет.
Телец (20 апреля – 20 мая)
- Утро: завтрак без спешки, порядок на столе.
- День: проверяйте цифры и даты, покупки только по списку.
- Вечер: чай, мягкая музыка, несколько страниц книги.
- Подсказки: вода под рукой, лишние вкладки закройте.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
- Утро: выберите три пункта, остальное отложите.
- День: меньше переписок, больше предметных звонков.
- Вечер: свежий воздух, короткая прогулка.
- Подсказки: заметка на ладонь дня, один экран вместо трех.
Рак (21 июня – 22 июля)
- Утро: стакан теплой воды и 3 минуты дыхания.
- День: мягкий тон, разговор один на один даст больше.
- Вечер: музыка без слов, телу отдых.
- Подсказки: легкий обед, уютный свет дома.
Лев (23 июля – 22 августа)
- Утро: закройте тянущуюся мелочь, станет легче.
- День: благодарите сразу, договоренности ускорятся.
- Вечер: красивая подача ужина, любимый плейлист.
- Подсказки: один смелый шаг, минимум лишних слов.
Дева (23 августа – 22 сентября)
- Утро: наведи порядок в вещах, мысли подтянутся.
- День: сверяй факты, не торопись с выводами.
- Вечер: ванна или душ, 15 минут прогулки у дома.
- Подсказки: чек-лист из пяти строк, вода у компьютера.
Весы (23 сентября – 22 октября)
- Утро: сделайте один выбор, не держите две двери открытыми.
- День: верните чистоту рабочему месту, добавьте деталь красоты.
- Вечер: чай, мягкий свет, спокойный разговор.
- Подсказки: общий чат для вопросов, чистая поверхность.
Скорпион (23 октября – 21 ноября)
- Утро: одна тема дня, один ясный вопрос к себе.
- День: пауза перед ответом, опора на факты.
- Вечер: теплая вода, легкая растяжка спины.
- Подсказки: меньше резких формулировок, больше тишины.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
- Утро: новый маршрут или парк, идеи приходят в движении.
- День: решения после честного сравнения условий.
- Вечер: немного спорта ради удовольствия, ужин без тяжести.
- Подсказки: шагомер, две альтернативы вместо десяти.
Козерог (22 декабря – 19 января)
- Утро: откройте окно, сделайте три глубоких вдоха.
- День: скажите "нет", если нагрузка лишняя.
- Вечер: список на завтра по шагам, телефон на беззвучном.
- Подсказки: вода у кровати, один четкий фокус.
Водолей (20 января – 18 февраля)
- Утро: новая музыка или подкаст, свежий взгляд.
- День: уберите лишние уведомления, оставьте нужные.
- Вечер: звонок близкому, живое общение лучше ленты.
- Подсказки: заметки под рукой, один экран вместо трех.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
- Утро: мягкий старт, два простых шага на разогрев.
- День: уточняйте детали, слушайте интонации.
- Вечер: душ, крем для рук, спокойный плейлист.
- Подсказки: приглушенный свет к вечеру, стакан воды перед сном.
Один приоритет, чистое пространство, теплый вечер. Дайте телу воду и свет, мыслям – тишину, делам – понятные шаги, тогда четверг отдаст больше, чем заберет.
Ранее были названы знаки зодиака, которые хотят контролировать все процессы.
