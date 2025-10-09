Василиса Володина дала подсказки на 9 октября всем знакам зодиака

Российский астролог и телеведущая Василиса Володина подробно расписала, как пройдет день 9 октября у представителей всего зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mixnews, помимо этого, она дала подсказки, как сделать этот день лучше.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Утро: стакан воды, 5 минут разминки.

День: одно ключевое дело, решения фиксируйте письменно.

Вечер: прогулка без телефона, теплый душ.

Подсказки: таймер 25 минут, один приоритет.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Утро: завтрак без спешки, порядок на столе.

День: проверяйте цифры и даты, покупки только по списку.

Вечер: чай, мягкая музыка, несколько страниц книги.

Подсказки: вода под рукой, лишние вкладки закройте.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Утро: выберите три пункта, остальное отложите.

День: меньше переписок, больше предметных звонков.

Вечер: свежий воздух, короткая прогулка.

Подсказки: заметка на ладонь дня, один экран вместо трех.

Рак (21 июня – 22 июля)

Утро: стакан теплой воды и 3 минуты дыхания.

День: мягкий тон, разговор один на один даст больше.

Вечер: музыка без слов, телу отдых.

Подсказки: легкий обед, уютный свет дома.

Лев (23 июля – 22 августа)

Утро: закройте тянущуюся мелочь, станет легче.

День: благодарите сразу, договоренности ускорятся.

Вечер: красивая подача ужина, любимый плейлист.

Подсказки: один смелый шаг, минимум лишних слов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Утро: наведи порядок в вещах, мысли подтянутся.

День: сверяй факты, не торопись с выводами.

Вечер: ванна или душ, 15 минут прогулки у дома.

Подсказки: чек-лист из пяти строк, вода у компьютера.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Утро: сделайте один выбор, не держите две двери открытыми.

День: верните чистоту рабочему месту, добавьте деталь красоты.

Вечер: чай, мягкий свет, спокойный разговор.

Подсказки: общий чат для вопросов, чистая поверхность.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Утро: одна тема дня, один ясный вопрос к себе.

День: пауза перед ответом, опора на факты.

Вечер: теплая вода, легкая растяжка спины.

Подсказки: меньше резких формулировок, больше тишины.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Утро: новый маршрут или парк, идеи приходят в движении.

День: решения после честного сравнения условий.

Вечер: немного спорта ради удовольствия, ужин без тяжести.

Подсказки: шагомер, две альтернативы вместо десяти.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Утро: откройте окно, сделайте три глубоких вдоха.

День: скажите "нет", если нагрузка лишняя.

Вечер: список на завтра по шагам, телефон на беззвучном.

Подсказки: вода у кровати, один четкий фокус.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Утро: новая музыка или подкаст, свежий взгляд.

День: уберите лишние уведомления, оставьте нужные.

Вечер: звонок близкому, живое общение лучше ленты.

Подсказки: заметки под рукой, один экран вместо трех.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Утро: мягкий старт, два простых шага на разогрев.

День: уточняйте детали, слушайте интонации.

Вечер: душ, крем для рук, спокойный плейлист.

Подсказки: приглушенный свет к вечеру, стакан воды перед сном.

Один приоритет, чистое пространство, теплый вечер. Дайте телу воду и свет, мыслям – тишину, делам – понятные шаги, тогда четверг отдаст больше, чем заберет.

Ранее были названы знаки зодиака, которые хотят контролировать все процессы.