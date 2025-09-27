#АЭС в Казахстане
Советы

Астрологи раскрыли, когда родились люди, имеющие связь с прошлыми жизнями

Прошлое, дворец, придворные, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 06:33 Фото: pexels
Некоторые уверены: есть души, которые уже при рождении несут в себе древнее понимание, будто их ДНК хранит воспоминания, опыт и озарения, накопленные веками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Parade, взгляд таких людей на жизнь шире и глубже, словно они уже проживали ее прежде. По наблюдениям астрологов, нумерологов и мистиков, три месяца года чаще всего отмечены особой связью с мудростью прошлых жизней.

Февраль

Те, у кого месяц рождения февраль, – Водолеи и Рыбы – всегда в той или иной мере связаны с высшими сферами. Их ведут духовность, идеалы и творческое воображение. Они умеют сочетать объективность с искренним состраданием, а потому нередко удивляют точностью своих суждений о людях. Проницательность позволяет им предчувствовать события еще до того, как они происходят, и видеть истинные мотивы человека.

Июль

Рожденные в июле – Раки и Львы – обладают открытой душой и яркой эмоциональностью. Их натура полна страсти и глубоких чувств. Сильная интуиция помогает им распознавать скрытые закономерности и предугадывать повторяющиеся уроки, через которые проходят люди. Иногда субъективность мешает им сохранять ясность восприятия, но в итоге они всегда возвращаются к своей внутренней мудрости.

Ноябрь

Те, кто появился на свет в ноябре, соединяют интеллект и интуицию. Скорпионы этого месяца стремятся постичь глубинные тайны, а Стрельцы ищут философские ответы и духовные горизонты. Они понимают, что сила – в знании, а потому никогда не довольствуются поверхностным. Их ум остается гибким, а стремление к развитию не угасает.

Ранее были названы знаки зодиака, которые закроют болезненную главу жизни к концу сентября.

Аксинья Титова
