Японский инвестор-миллионер вынужден работать уборщиком

56-летний японец Койти Мацубара получает в год 30 млн йен на недвижимости и инвестициях, но работает уборщиком, сообщает Zakon.kz.

Оказалось он работает три раза в неделю по четыре часа в день, чтобы оставаться здоровым и активным. Об этом пишет South China Morning Post.

Работа уборщиком приносит ему ежемесячный доход в 100 тыс. йен. Это сильно ниже средней зарплаты в Токио, которая составляет 350 тыс. йен.

"Я хочу, чтобы у меня было дело каждый день, чтобы я оставался здоровым и думал самостоятельно", – рассказал он.

Мужчина живет в недорогой квартире, сам готовит себе еду, передвигается на велосипеде и не покупал себе новую одежду уже 10 лет. В 60 лет он собирается выйти на пенсию.

Путь Мацубары к финансовой независимости начался в юности. Он рос в неполной семье и всегда был вынужден долго копить, чтобы купить то, что хочет. После школы Мацубара несколько лет проработал на фабрике, жестко контролировал расходы и за несколько лет накопил около трех млн йен, на которые купил свою первую студию.

"В то время рынок недвижимости достиг дна. Я предпринимал меры, чтобы избежать простоя жилья, и досрочно погасил ипотеку, постепенно увеличивая количество объектов недвижимости", – рассказал он.

Сейчас ему принадлежат семь квартир в Токио и пригородах, а также акции и фонды.

