Зима близко: как подготовить машину к зиме
Когда менять шины
Согласно Правилам дорожного движения Республики Казахстан, использование зимних шин обязательно в период с 1 декабря по 1 марта. Однако опытные водители и специалисты рекомендуют не ждать календарной даты, а ориентироваться на температуру воздуха:
- если среднесуточная температура опускается ниже +7°C, стоит переходить на зимние шины;
- весной, при устойчивой температуре выше +7°C, можно возвращаться к летним покрышкам.
Важно учитывать, что в разных регионах страны климатические условия различаются: в северных областях "переобуваться" лучше уже в октябре, а на юге – ближе к ноябрю.
Как правильно провести замену шин
- Проверить состояние покрышек.
- Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм, летних – не менее 1,6 мм.
- Не допускаются трещины, вздутия и неровный износ.
- Проверить давление в шинах. После замены обязательно приведите давление к норме, указанной производителем автомобиля (обычно эта информация есть на стойке двери или крышке бензобака).
- Сделать балансировку. После установки шин рекомендуется провести балансировку, чтобы избежать вибрации и неравномерного износа.
- Хранить снятые шины правильно.
Если шины установлены на дисках – храните их подвешенными или уложенными горизонтально.
Без дисков – вертикально, периодически поворачивая для равномерности давления.
Оптимальная температура хранения – от +5°C до +25°C, без прямых солнечных лучей.
Почему важно не затягивать со сменой шин
Несвоевременная "переобувка" может привести к:
- увеличению тормозного пути на скользкой дороге;
- снижению управляемости автомобиля;
- ускоренному износу шин и подвески;
- штрафу за несоответствие требованиям ПДД (в некоторых случаях – предупреждение или административное взыскание).
