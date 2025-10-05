#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
547.57
642.63
6.68
Советы

Зима близко: как подготовить машину к зиме

Технический осмотр машины, технический осмотр автомобиля, техосмотр, техосмотр машины, техосмотр автомобиля, ремонт машины, ремонт автомобиля, СТО, работники СТО, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2025 23:07 Фото: pexels
С наступлением осенне-зимнего сезона вопрос смены шин становится особенно актуальным для всех автовладельцев. От своевременной "переобувки" зависит не только безопасность на дороге, но и соблюдение требований законодательства РК. Что важно знать водителям – в материале Zakon.kz.

Когда менять шины

Согласно Правилам дорожного движения Республики Казахстан, использование зимних шин обязательно в период с 1 декабря по 1 марта. Однако опытные водители и специалисты рекомендуют не ждать календарной даты, а ориентироваться на температуру воздуха:

  • если среднесуточная температура опускается ниже +7°C, стоит переходить на зимние шины;
  • весной, при устойчивой температуре выше +7°C, можно возвращаться к летним покрышкам.

Важно учитывать, что в разных регионах страны климатические условия различаются: в северных областях "переобуваться" лучше уже в октябре, а на юге – ближе к ноябрю.

Как правильно провести замену шин

  • Проверить состояние покрышек.
  • Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм, летних – не менее 1,6 мм.
  • Не допускаются трещины, вздутия и неровный износ.
  • Проверить давление в шинах. После замены обязательно приведите давление к норме, указанной производителем автомобиля (обычно эта информация есть на стойке двери или крышке бензобака).
  • Сделать балансировку. После установки шин рекомендуется провести балансировку, чтобы избежать вибрации и неравномерного износа.
  • Хранить снятые шины правильно.

Если шины установлены на дисках – храните их подвешенными или уложенными горизонтально.

Без дисков – вертикально, периодически поворачивая для равномерности давления.

Оптимальная температура хранения – от +5°C до +25°C, без прямых солнечных лучей.

Почему важно не затягивать со сменой шин

Несвоевременная "переобувка" может привести к:

  • увеличению тормозного пути на скользкой дороге;
  • снижению управляемости автомобиля;
  • ускоренному износу шин и подвески;
  • штрафу за несоответствие требованиям ПДД (в некоторых случаях – предупреждение или административное взыскание).

Ранее стало известно о том, какой транспорт будет запрещено ввозить в Казахстан с 20 октября. Подробнее можно узнать здесь

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Какие знаки зодиака разбогатеют первыми на предстоящей неделе
22:47, 05 октября 2025
Какие знаки зодиака разбогатеют первыми на предстоящей неделе
Трем знакам зодиака судьба готовит испытание в воскресенье
16:03, 05 октября 2025
Трем знакам зодиака судьба готовит испытание в воскресенье
Люди спят с открытыми глазами чаще, чем кажется
14:38, 05 октября 2025
Люди спят с открытыми глазами чаще, чем кажется
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: