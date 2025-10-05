Зима близко: как подготовить машину к зиме

С наступлением осенне-зимнего сезона вопрос смены шин становится особенно актуальным для всех автовладельцев. От своевременной "переобувки" зависит не только безопасность на дороге, но и соблюдение требований законодательства РК. Что важно знать водителям – в материале Zakon.kz.

Когда менять шины

Согласно Правилам дорожного движения Республики Казахстан, использование зимних шин обязательно в период с 1 декабря по 1 марта. Однако опытные водители и специалисты рекомендуют не ждать календарной даты, а ориентироваться на температуру воздуха:

если среднесуточная температура опускается ниже +7°C, стоит переходить на зимние шины;

весной, при устойчивой температуре выше +7°C, можно возвращаться к летним покрышкам.

Важно учитывать, что в разных регионах страны климатические условия различаются: в северных областях "переобуваться" лучше уже в октябре, а на юге – ближе к ноябрю.

Как правильно провести замену шин

Проверить состояние покрышек.

Глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 мм, летних – не менее 1,6 мм.

Не допускаются трещины, вздутия и неровный износ.

Проверить давление в шинах. После замены обязательно приведите давление к норме, указанной производителем автомобиля (обычно эта информация есть на стойке двери или крышке бензобака).

Сделать балансировку. После установки шин рекомендуется провести балансировку, чтобы избежать вибрации и неравномерного износа.

Хранить снятые шины правильно.

Если шины установлены на дисках – храните их подвешенными или уложенными горизонтально.

Без дисков – вертикально, периодически поворачивая для равномерности давления.

Оптимальная температура хранения – от +5°C до +25°C, без прямых солнечных лучей.

Почему важно не затягивать со сменой шин

Несвоевременная "переобувка" может привести к:

увеличению тормозного пути на скользкой дороге;

снижению управляемости автомобиля;

ускоренному износу шин и подвески;

штрафу за несоответствие требованиям ПДД (в некоторых случаях – предупреждение или административное взыскание).

