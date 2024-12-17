Что должно быть в каждой машине зимой

Пресс-служба МЧС РК опубликовала ряд советов для подготовки водителей к любым экстренным ситуациям в зимнее время, сообщает Zakon.kz.

При себе в ведомстве порекомендовали иметь

Буксировочный трос, который поможет, если ваш автомобиль застрянет в снегу.

Лопату – для того, чтобы освободить машину, если она застрянет.

Пусковые провода ("крокодилы") могут спасти в случае разряженного аккумулятора.

Аптечку с основными препаратами для оказания первой медицинской помощи.

Теплые вещи и плед – на случай, если придется долго ждать помощи или вы окажетесь в пробке.

Фонарь и запасные батарейки – обеспечат свет в темное время суток или в случае поломки.

Запас воды и перекус .

Антискользящие накладки или песок – помогут увеличить сцепление колес с дорогой, особенно в гололед.

Скребок и щетку для снега.

Заряженный телефон и powerbank – для связи с экстренными службами или для поиска помощи.

В министерстве отметили, что такой комплект может помочь вам продолжить путь без лишних проблем и стресса. Также водителей призвали быть готовыми к зимним сюрпризам и особенно внимательно относиться к дороге во время гололеда и снегопадов.

Ранее сообщалось, в каких областях РК объявили штормовое предупреждение.