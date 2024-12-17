Что должно быть в каждой машине зимой
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Пресс-служба МЧС РК опубликовала ряд советов для подготовки водителей к любым экстренным ситуациям в зимнее время, сообщает Zakon.kz.
При себе в ведомстве порекомендовали иметь
- Буксировочный трос, который поможет, если ваш автомобиль застрянет в снегу.
- Лопату – для того, чтобы освободить машину, если она застрянет.
- Пусковые провода ("крокодилы") могут спасти в случае разряженного аккумулятора.
- Аптечку с основными препаратами для оказания первой медицинской помощи.
- Теплые вещи и плед – на случай, если придется долго ждать помощи или вы окажетесь в пробке.
- Фонарь и запасные батарейки – обеспечат свет в темное время суток или в случае поломки.
- Запас воды и перекус .
- Антискользящие накладки или песок – помогут увеличить сцепление колес с дорогой, особенно в гололед.
- Скребок и щетку для снега.
- Заряженный телефон и powerbank – для связи с экстренными службами или для поиска помощи.
В министерстве отметили, что такой комплект может помочь вам продолжить путь без лишних проблем и стресса. Также водителей призвали быть готовыми к зимним сюрпризам и особенно внимательно относиться к дороге во время гололеда и снегопадов.
Ранее сообщалось, в каких областях РК объявили штормовое предупреждение.
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