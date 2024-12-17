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Советы

Что должно быть в каждой машине зимой

Что должно быть в машине зимой, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2024 22:34 Фото: freepik
Пресс-служба МЧС РК опубликовала ряд советов для подготовки водителей к любым экстренным ситуациям в зимнее время, сообщает Zakon.kz.

При себе в ведомстве порекомендовали иметь

  • Буксировочный трос, который поможет, если ваш автомобиль застрянет в снегу.
  • Лопату – для того, чтобы освободить машину, если она застрянет.
  • Пусковые провода ("крокодилы") могут спасти в случае разряженного аккумулятора.
  • Аптечку с основными препаратами для оказания первой медицинской помощи.
  • Теплые вещи и плед – на случай, если придется долго ждать помощи или вы окажетесь в пробке.
  • Фонарь и запасные батарейки  – обеспечат свет в темное время суток или в случае поломки.
  • Запас воды и перекус .
  • Антискользящие накладки или песок  – помогут увеличить сцепление колес с дорогой, особенно в гололед.
  • Скребок и щетку для снега.
  • Заряженный телефон и powerbank – для связи с экстренными службами или для поиска помощи.

В министерстве отметили, что такой комплект может помочь вам продолжить путь без лишних проблем и стресса. Также водителей призвали быть готовыми к зимним сюрпризам и особенно внимательно относиться к дороге во время гололеда и снегопадов.

Ранее сообщалось, в каких областях РК объявили штормовое предупреждение.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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