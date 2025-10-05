#АЭС в Казахстане
Названы четыре простых способа защититься от вирусов в сезон простуд

простуда, орви, грипп, советы , фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 02:00 Фото: freepik
Фармацевт Амир Бхогал рассказал о четырех правилах, которые помогут укрепить иммунитет и снизить риск заражения в период сезонных инфекций, сообщает Zakon.kz.

Его рекомендации приводит издание HuffPost.

По словам эксперта, самым простым и действенным способом защиты остается достаточный сон и полноценное питание. Осенью особенно важно употреблять сезонные фрукты, овощи и ягоды, которые насыщают организм витаминами и минералами. Это помогает поддерживать иммунную систему и ускоряет восстановление клеток.

Бхогал также напомнил о важности регулярной влажной уборки и дезинфекции рабочих поверхностей. Вирусы могут сохраняться на предметах до двух суток, поэтому чистота в доме и на рабочем месте значительно снижает риск заражения.

Кроме того, специалист рекомендовал сделать прививку от гриппа, подчеркнув, что вакцинация – один из самых надежных способов защиты в сезон простуд.

Наконец, фармацевт посоветовал избегать близких контактов с людьми, у которых есть симптомы болезни. Это простое правило, по его словам, может существенно сократить вероятность заражения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач рассказал, как и у кого может проявиться инсульт. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Жестокое избиение врачей в Караганде: глава Минздрава сделала заявление
18:34, 14 июня 2025
Жестокое избиение врачей в Караганде: глава Минздрава сделала заявление
Как пить кофе при заболеваниях щитовидной железы
01:11, 09 июня 2025
Как пить кофе при заболеваниях щитовидной железы
Врачи рассказали, как распознать рак кожи по двум признакам
00:39, 09 июня 2025
Врачи рассказали, как распознать рак кожи по двум признакам
