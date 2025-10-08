#АЭС в Казахстане
Советы

Чем могут быть опасны внезапные ночные пробуждения

проблемы со сном, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 18:20 Фото: freepik
Пробуждения в 02:00 или 03:00 не являются нормой и требуют внимания, передает Zakon.kz.

Эксперт по ЗОЖ Эрик Берг в комментарии для Daily Mirror отметил, что редкие случаи неопасны, но регулярные ночные пробуждения могут свидетельствовать о сбоях в организме.

По словам Берга, ночью уровень кортизола, гормона стресса, должен быть минимальным, и человек обычно находится в глубокой фазе сна. Если же происходит пробуждение, это может указывать на стресс или другие нарушения.

Основные причины – нарушение гигиены сна и внешние раздражители. Чтобы нормализовать сон, Берг советует придерживаться режима, быть активным днем, избегать вечернего стресса, не злоупотреблять соцсетями, кофе и алкоголем перед сном. Если это не помогает, стоит обратиться к врачу.

Ранее мы сообщали, что киви помогает организму эффективнее, чем витамин С.

Асель Аукешева
