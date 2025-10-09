Облепиха: кому она нужна больше всего

Облепиха – одна из самых полезных осенних ягод. Она поддерживает иммунитет и помогает организму противостоять простудам и вирусам, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Ольга Редина раскрыла еще дополнительные свойства этой ягоды и ее влияние на организм. Включать в рацион облепиху стоит, например, в виде теплого чая.

Так, по словам специалиста, облепиха богата магнием, кальцием, калием, железом, а также аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами.

Кроме того, она является источником витаминов A, B3, B6, B9 и C.

"Благодаря этому ягода оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие, помогая организму бороться с инфекциями". Ольга Редина

Ягода облепихи содержит 190 биологически активных питательных веществ. Также она включает в себя 20 минеральных элементов. Листья, цветы, семена и ягоды облепихи используются в чаях, маслах или концентратах для решения проблем со здоровьем.



Диетолог в беседе с "Вечерней Москвой" подчеркнула, что регулярное употребление облепихи способствует выработке коллагена и серотонина.

Эти процессы особенно важны для женщин старше 50 лет, поскольку они помогают сохранять эластичность кожи, укрепляют волосы и ногти, а также положительно влияют на эмоциональное состояние.

Конечно же, есть "но": употреблять облепиху некоторым следует с осторожностью.

"Ягода противопоказана людям, страдающим язвой желудка, панкреатитом, сахарным диабетом, камнями в почках или пониженным артериальным давлением".

Перед употреблением продукта следует проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные риски и получить максимальную пользу от этой ценной осенней ягоды.

