Советы

Облепиха: кому она нужна больше всего

стакан и листья, осень, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 15:15 Фото: pexels
Облепиха – одна из самых полезных осенних ягод. Она поддерживает иммунитет и помогает организму противостоять простудам и вирусам, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Ольга Редина раскрыла еще дополнительные свойства этой ягоды и ее влияние на организм. Включать в рацион облепиху стоит, например, в виде теплого чая.

Так, по словам специалиста, облепиха богата магнием, кальцием, калием, железом, а также аминокислотами, каротиноидами и флавоноидами.

Кроме того, она является источником витаминов A, B3, B6, B9 и C.

"Благодаря этому ягода оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие, помогая организму бороться с инфекциями".Ольга Редина

Ягода облепихи содержит 190 биологически активных питательных веществ. Также она включает в себя 20 минеральных элементов. Листья, цветы, семена и ягоды облепихи используются в чаях, маслах или концентратах для решения проблем со здоровьем.

Диетолог в беседе с "Вечерней Москвой" подчеркнула, что регулярное употребление облепихи способствует выработке коллагена и серотонина.

Эти процессы особенно важны для женщин старше 50 лет, поскольку они помогают сохранять эластичность кожи, укрепляют волосы и ногти, а также положительно влияют на эмоциональное состояние.

Конечно же, есть "но": употреблять облепиху некоторым следует с осторожностью.

"Ягода противопоказана людям, страдающим язвой желудка, панкреатитом, сахарным диабетом, камнями в почках или пониженным артериальным давлением".

Перед употреблением продукта следует проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные риски и получить максимальную пользу от этой ценной осенней ягоды.

Ранее биохимик Анна Дивинская заявила, что эпизодическое употребление "быстрой" лапши не нанесет серьезного вреда здоровому человеку. Но брать ее за основу рациона, естественно, нельзя.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
