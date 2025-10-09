Как кошки защищают от инфарктов и инсультов

Взаимодействие с кошками положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, заявил кардиолог Мариано Наполи.

Как пишет испанское издание 20minutos, по словам специалиста, общение с кошками помогает снижать уровень стресса, стабилизировать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Эти эффекты, отметил врач, обладают кардиопротекторным действием – они защищают сердце и сосуды от перегрузок и снижают риск развития заболеваний.

Ранее схожие результаты представили ученые из Университета Миннесоты. Исследование показало, что у владельцев кошек вероятность сердечного приступа значительно ниже, чем у тех, кто не держит домашних животных. Кроме того, у любителей кошек снижается риск летального исхода при инфаркте.

