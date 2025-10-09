#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
541.54
629.16
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
541.54
629.16
6.64
Советы

Как кошки защищают от инфарктов и инсультов

Кошки, коты, инсульт, польза, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 23:36 Фото: pixabay
Взаимодействие с кошками положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, заявил кардиолог Мариано Наполи.

Как пишет испанское издание 20minutos, по словам специалиста, общение с кошками помогает снижать уровень стресса, стабилизировать артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Эти эффекты, отметил врач, обладают кардиопротекторным действием – они защищают сердце и сосуды от перегрузок и снижают риск развития заболеваний.

Ранее схожие результаты представили ученые из Университета Миннесоты. Исследование показало, что у владельцев кошек вероятность сердечного приступа значительно ниже, чем у тех, кто не держит домашних животных. Кроме того, у любителей кошек снижается риск летального исхода при инфаркте.

Ранее врач назвал первые признаки инсульта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Топ-10 полезных продуктов для сердца
04:49, 29 мая 2024
Топ-10 полезных продуктов для сердца
Ученые выяснили, как снизить риск инфаркта и инсульта
19:29, 28 августа 2025
Ученые выяснили, как снизить риск инфаркта и инсульта
Топ-3 вредных для сосудов продуктов
05:15, 11 декабря 2023
Топ-3 вредных для сосудов продуктов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: