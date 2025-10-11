День с особой энергетикой: что можно и нельзя делать 11 октября
Фото: freepik
11 октября 2025 года время не для суеты и праздников, а для внутреннего покоя, тишины и памяти о близких, сообщает Zakon.kz.
11 октября – день, когда пересекаются церковные традиции и древние народные поверья. Это время для тишины, молитвы и семейного уюта. "Московский комсомолец" объяснил, как провести его правильно, чтобы сохранить душевный покой и привлечь добро в дом.
Что стоит сделать:
- Помолитесь за усопших
- Позанимайтесь рукоделием
- Испеките пирог
- Соберитесь семьей
- Протрите зеркала
А вот от чего лучше воздержаться:
- Ссор, скандалов и ругани
- Громких встреч и вечеринок
- Уборки и выметания мусора
- Похода на кладбище с застольем
Приметы на погоду:
- Утренний туман к мягкой зиме
- Тихие вороны и опадающие листья к скорому похолоданию
Этот день лучше посвятить духовному отдыху, семье и теплым домашним делам. Уединение, забота о близких – все это сделает 11 октября по-настоящему светлым и сильным днем.
