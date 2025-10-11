День с особой энергетикой: что можно и нельзя делать 11 октября

11 октября 2025 года время не для суеты и праздников, а для внутреннего покоя, тишины и памяти о близких, сообщает Zakon.kz.

11 октября – день, когда пересекаются церковные традиции и древние народные поверья. Это время для тишины, молитвы и семейного уюта. "Московский комсомолец" объяснил, как провести его правильно, чтобы сохранить душевный покой и привлечь добро в дом.

Что стоит сделать:

Помолитесь за усопших

Позанимайтесь рукоделием

Испеките пирог

Соберитесь семьей

Протрите зеркала

А вот от чего лучше воздержаться:

Ссор, скандалов и ругани

Громких встреч и вечеринок

Уборки и выметания мусора

Похода на кладбище с застольем

Приметы на погоду:

Утренний туман к мягкой зиме

Тихие вороны и опадающие листья к скорому похолоданию

Этот день лучше посвятить духовному отдыху, семье и теплым домашним делам. Уединение, забота о близких – все это сделает 11 октября по-настоящему светлым и сильным днем.

