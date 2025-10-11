#АЭС в Казахстане
Советы

День с особой энергетикой: что можно и нельзя делать 11 октября

что можно и нельзя 11 октября, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 14:46 Фото: freepik
11 октября 2025 года время не для суеты и праздников, а для внутреннего покоя, тишины и памяти о близких, сообщает Zakon.kz.

11 октября – день, когда пересекаются церковные традиции и древние народные поверья. Это время для тишины, молитвы и семейного уюта. "Московский комсомолец" объяснил, как провести его правильно, чтобы сохранить душевный покой и привлечь добро в дом.

Что стоит сделать:

  • Помолитесь за усопших
  • Позанимайтесь рукоделием
  • Испеките пирог
  • Соберитесь семьей
  • Протрите зеркала

А вот от чего лучше воздержаться:

  • Ссор, скандалов и ругани
  • Громких встреч и вечеринок
  • Уборки и выметания мусора
  • Похода на кладбище с застольем

Приметы на погоду:

  • Утренний туман к мягкой зиме
  • Тихие вороны и опадающие листья к скорому похолоданию

Этот день лучше посвятить духовному отдыху, семье и теплым домашним делам. Уединение, забота о близких – все это сделает 11 октября по-настоящему светлым и сильным днем.

Ранее мы сообщали, чем могут быть опасны внезапные ночные пробуждения.

Асель Аукешева
