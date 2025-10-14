Советы идеальной презентации от Стива Джобса появились в Сети

13 октября в социальной сети Х разместили 10 правил идеальной презентации от Стива Джобса, сообщает Zakon.kz.

Правило 1. Расскажи историю. Сторителлинг помогает связать идеи эмоционально и сделать их запоминающимися.

Правило 2. Создай вау-момент. Аудиторию нужно удивлять и шокировать. Создай напряжение, а потом сделай сюрприз.

Правило 3. Покажи страсть. Энергичная риторика притягивает и сильнее вовлекает аудиторию.

Правило 4. Применяй правило трех. Используй это число для структурирования презентации: 3 идеи, 3 аргумента, 3 преимущества.

Правило 5. Используй силу паузы. Тишина и молчание в ключевые моменты помогают аудитории лучше впитать месседж.

Правило 6. Создай злодея. Антагонист, проблема, конфликт – важная часть любого сторителлинга.

Правило 7. А потом покажи героя. Твой продукт должен показать, как победить злодея.

Правило 8. Оставляй визуал простым. Одна идея на слайд. Используй крупные шрифты. Избегай перегруженности и переизбытка текста.

Правило 9. Придумай одно предложение, суммирующее презентацию. Сведи основную идею к одной четкой фразе. Если ее нельзя уложить в твит – значит, ее нельзя запомнить.

Правило 10. Безжалостно репетируй. Стив Джобс готовился к презентациям неделями. То, что выглядит легко и естественно, – является большим подготовительным трудом.

Фото: Х/babybluecream

