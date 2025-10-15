#АЭС в Казахстане
Советы

Названы ошибки водителей, которые убивают двигатель: многие так делают

сотрудник сто смотрит машину, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 09:44 Фото: pexels
Заметно уменьшают срок службы двигателя автомобиля такие вещи, как несвоевременное обслуживание, агрессивная езда, игнорирование признаков неисправности. В этом уверен руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин, сообщает Zakon.kz.

По словам Ладушкина, главная причина преждевременного износа двигателя – нерегулярное техобслуживание и использование неподходящих расходников.

"Самые частые ошибки, которые приводят к сокращению ресурса двигателя, – это техническое обслуживание не по регламенту. Оно проводится не вовремя, с применением не тех материалов, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Когда водитель пренебрегает этими правилами, мотор изнашивается гораздо быстрее", – объяснил эксперт Pravda.Ru.

Еще один фактор – агрессивная манера вождения.

"Если автомобиль эксплуатируется активнее, чем рассчитано для обычной гражданской езды, его срок службы сокращается. В таких условиях необходимо чаще обслуживать машину, ведь стандартный регламент рассчитан на спокойную эксплуатацию. В противном случае масло и антифриз не выдерживают нагрузки, и ресурс мотора быстро падает", – сказал Ладушкин.

Он предупредил, что игнорирование посторонних звуков и вибраций тоже ведет к дорогостоящим поломкам.

"Многие слышат стуки и скрипы, но продолжают ездить, пока проблема не перерастет в серьезную. Например, износ сервисного ремня кажется мелочью, но если его вовремя не заменить, можно получить перегрев двигателя или разрядку аккумулятора, ведь вместе с ремнем работают помпа и генератор. Такие мелкие ошибки становятся причиной большинства дорогостоящих ремонтов", – заключил эксперт.

Ранее автоэксперты дали советы, когда нужно менять резину на зимнюю.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
