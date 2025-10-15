Названы ошибки водителей, которые убивают двигатель: многие так делают

Заметно уменьшают срок службы двигателя автомобиля такие вещи, как несвоевременное обслуживание, агрессивная езда, игнорирование признаков неисправности. В этом уверен руководитель экспертно-оценочной компании Евгений Ладушкин, сообщает Zakon.kz.

По словам Ладушкина, главная причина преждевременного износа двигателя – нерегулярное техобслуживание и использование неподходящих расходников. "Самые частые ошибки, которые приводят к сокращению ресурса двигателя, – это техническое обслуживание не по регламенту. Оно проводится не вовремя, с применением не тех материалов, которые предусмотрены заводом-изготовителем. Когда водитель пренебрегает этими правилами, мотор изнашивается гораздо быстрее", – объяснил эксперт Pravda.Ru. Еще один фактор – агрессивная манера вождения. "Если автомобиль эксплуатируется активнее, чем рассчитано для обычной гражданской езды, его срок службы сокращается. В таких условиях необходимо чаще обслуживать машину, ведь стандартный регламент рассчитан на спокойную эксплуатацию. В противном случае масло и антифриз не выдерживают нагрузки, и ресурс мотора быстро падает", – сказал Ладушкин. Он предупредил, что игнорирование посторонних звуков и вибраций тоже ведет к дорогостоящим поломкам. "Многие слышат стуки и скрипы, но продолжают ездить, пока проблема не перерастет в серьезную. Например, износ сервисного ремня кажется мелочью, но если его вовремя не заменить, можно получить перегрев двигателя или разрядку аккумулятора, ведь вместе с ремнем работают помпа и генератор. Такие мелкие ошибки становятся причиной большинства дорогостоящих ремонтов", – заключил эксперт. Ранее автоэксперты дали советы, когда нужно менять резину на зимнюю.

