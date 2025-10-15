Темные силы просыпаются: строгие запреты и суеверия на 16 октября

В народном календаре праздник, отмечаемый ежегодно 16 октября, получил название Денис Позимний. Считалось, что с этого дня холода становятся злее, а вместе с ними активизируются темные силы, сообщает Zakon.kz.

В старину люди остерегались выходить из дома без крайней нужды, особенно в темное время суток. Этот день было принято проводить спокойно, без лишнего шума, суеты и конфликтов.

Что запрещено делать

Предки верили, что 16 октября усиливается влияние темных сил. Люди старались не открывать окна и двери без крайней необходимости, опасаясь, что через них в жилище может проникнуть нечистая сила.

Так и появились запреты:

говорить любимым слово "нет" – это может привести к ссоре или расставанию;

подбирать вещи, особенно монеты – есть риск "подхватить" чужую беду или болезнь;

смотреться в зеркало долго и с грустью – можно "притянуть" сорок бед;

выбрасывать мусор – с ним можно случайно вынести из дома удачу;

стричь волосы – отрастить их снова будет трудно;

громко разговаривать и спорить – день требует тишины и благожелательности.

Народные приметы

Этот праздник, как пишет издание "Известия", считался своеобразным рубежом между осенью и зимой. Наблюдение за природой в этот день помогало составить прогноз погоды на ближайшие месяцы. Особенно внимательно следили за птицами и животными:

галки собираются в шумные стаи – стоит ждать теплой погоды;

воробьи мечутся с места на место – к дождю;

вороны чинно гуляют по земле – ненастья в ближайшее время не будет;

овцы и коровы шумят ближе к вечеру – к резкой смене погоды;

шиповник зацвел повторно – осень затянется.

