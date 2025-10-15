#АЭС в Казахстане
Советы

Темные силы просыпаются: строгие запреты и суеверия на 16 октября

ночь, улица, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 18:54 Фото: pexels
В народном календаре праздник, отмечаемый ежегодно 16 октября, получил название Денис Позимний. Считалось, что с этого дня холода становятся злее, а вместе с ними активизируются темные силы, сообщает Zakon.kz.

В старину люди остерегались выходить из дома без крайней нужды, особенно в темное время суток. Этот день было принято проводить спокойно, без лишнего шума, суеты и конфликтов.

Что запрещено делать

Предки верили, что 16 октября усиливается влияние темных сил. Люди старались не открывать окна и двери без крайней необходимости, опасаясь, что через них в жилище может проникнуть нечистая сила.

Так и появились запреты:

  • говорить любимым слово "нет" – это может привести к ссоре или расставанию;
  • подбирать вещи, особенно монеты – есть риск "подхватить" чужую беду или болезнь;
  • смотреться в зеркало долго и с грустью – можно "притянуть" сорок бед;
  • выбрасывать мусор – с ним можно случайно вынести из дома удачу;
  • стричь волосы – отрастить их снова будет трудно;
  • громко разговаривать и спорить – день требует тишины и благожелательности.

Народные приметы

Этот праздник, как пишет издание "Известия", считался своеобразным рубежом между осенью и зимой. Наблюдение за природой в этот день помогало составить прогноз погоды на ближайшие месяцы. Особенно внимательно следили за птицами и животными:

  • галки собираются в шумные стаи – стоит ждать теплой погоды;
  • воробьи мечутся с места на место – к дождю;
  • вороны чинно гуляют по земле – ненастья в ближайшее время не будет;
  • овцы и коровы шумят ближе к вечеру – к резкой смене погоды;
  • шиповник зацвел повторно – осень затянется.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 18:54
14 октября – Покров: главные поверья и запреты

Мы также рассказывали, что в народном календаре 10 октября получило название Савватий Пчельник, буквально – день, связанный с пчелами и пчеловодством.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
