Советы

20 октября – Сергей Зимний: что строго запрещено делать

снег, деревья, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 15:00 Фото: pexels
20 октября в народном календаре называется "Сергей Зимний". Этот день посвящен памяти преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых святых. Считалось, что с Сергия начинается зима – отсюда и название "Зимний", сообщает Zakon.kz.

В народе говорили: "Сергей зиму начинает, снег на землю роняет", "Сергей Зимний – зиму привалил".

В этот день особенно наблюдали за погодой. Так, снег, выпавший днем 20 октября, надолго не задерживался и быстро таял. Если же он выпадал ночью, то плотно укрывал землю и предвещал холодную зиму.

Запреты

В этот день не принято было брать дары от незнакомых людей, чтобы не принять вместе с такими предметами чужие беды и хлопоты.

Также запрещалось сетовать на жизнь, чтобы не стало еще хуже.

Еще, как отмечено в публикации "Комсомольской правды", старались в старину не надевать чужую или просто потрепанную одежду, чтобы не привлечь к себе неприятности.

И совсем не следовало 20 октября выяснять отношения с родными, так как ссора грозила затянуться и расколоть семью.

Женские обряды и поверья

Кроме того, в старину девушки умывались кислым молоком и обязательно покрывали голову платком.

Раньше верили, что платок в этот день защитит девушку от головной боли весь последующий год. Молоку же приписывали чудодейственные свойства сохранения молодости и красоты. Главное, при таком умывании сказать особые слова. Какие именно, сейчас уже неизвестно.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 15:00
14 октября – Покров: главные поверья и запреты

Также мы рассказывали, что в народном календаре праздник, отмечаемый ежегодно 16 октября, получил название Денис Позимний. Считалось, что с этого дня холода становятся злее, а вместе с ними активизируются темные силы.

