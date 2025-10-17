20 октября – Сергей Зимний: что строго запрещено делать
В народе говорили: "Сергей зиму начинает, снег на землю роняет", "Сергей Зимний – зиму привалил".
В этот день особенно наблюдали за погодой. Так, снег, выпавший днем 20 октября, надолго не задерживался и быстро таял. Если же он выпадал ночью, то плотно укрывал землю и предвещал холодную зиму.
Запреты
В этот день не принято было брать дары от незнакомых людей, чтобы не принять вместе с такими предметами чужие беды и хлопоты.
Также запрещалось сетовать на жизнь, чтобы не стало еще хуже.
Еще, как отмечено в публикации "Комсомольской правды", старались в старину не надевать чужую или просто потрепанную одежду, чтобы не привлечь к себе неприятности.
И совсем не следовало 20 октября выяснять отношения с родными, так как ссора грозила затянуться и расколоть семью.
Женские обряды и поверья
Кроме того, в старину девушки умывались кислым молоком и обязательно покрывали голову платком.
Раньше верили, что платок в этот день защитит девушку от головной боли весь последующий год. Молоку же приписывали чудодейственные свойства сохранения молодости и красоты. Главное, при таком умывании сказать особые слова. Какие именно, сейчас уже неизвестно.
