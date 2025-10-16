Как чтение влияет на мозг и почему это так важно

Чтение – одно из самых удивительных умений, которым в масштабах эволюции человек овладел сравнительно недавно. Чтобы научиться превращать символы в смыслы, потребовалась перестройка ряда функций мозга, сообщает Zakon.kz.

Ученые рассказывают интересный факт. Так, прямохождение появилось у наших предков около 4 млн лет назад, а речь – примерно 50-135 тыс. лет назад. Письменность же возникла лишь около 5 тыс. лет назад, а чуть позже появились первые библиотеки .

То есть навык чтения занимает небольшой отрезок в масштабах эволюции.

В чем польза чтения

Исследователи пришли к выводам о том, как именно оно влияет на мозг.

Развивает воображение и когнитивные способности

Чтение активно задействует воображение, создавая в мозге образы, ситуации и состояния, которых человек никогда не видел. Это не только "тренировка фантазии", но и реальный когнитивный тренинг, укрепляющий языковые и ассоциативные зоны мозга.

Снижает стресс и улучшает эмоциональное состояние

Даже короткие сеансы чтения способны эффективно снижать стресс. Исследования показали, что 6-10 минут чтения уменьшают уровень стресса на 68-70%, нормализуют сердечный ритм и снижают мышечное напряжение.

Поддерживает здоровье мозга и профилактику заболеваний

Чтение – мощный фактор сохранения когнитивного здоровья. У людей старше 65 лет, которые читают регулярно, скорость снижения памяти на 30% ниже, чем у тех, кто читает редко.

Увеличивает продолжительность жизни

Исследования показывают, что регулярное чтение связано с увеличением продолжительности жизни. Ученые наблюдали более 3600 взрослых в возрасте старше 50 лет на протяжении 12 лет. Оказалось, что те, кто читал книги хотя бы 30 минут в день, жили в среднем почти на два года дольше, чем те, кто не читал вовсе. Причем именно книги, а не газеты или журналы, давали наиболее выраженный эффект.

Влияет на социальные и карьерные достижения

Ученые отследили корреляцию между чтением и карьерными успехами: люди, увлекающиеся книгами с 16 лет и ранее, быстрее достигают профессиональных успехов в отличие от свои нечитающих сверстников. Авторы исследования отмечают, что чтение формирует базовые когнитивные способности – внимание, память, способность к анализу и логическим выводам, – которые напрямую связаны с успеваемостью в школе и дальнейшей карьерой.

Развивает эмпатию

Также ученые выяснили, что художественные тексты активируют в мозге так называемую сеть пассивного режима работы, которая связана с воображением, симуляцией социальных ситуаций и пониманием эмоций других. Когда человек читает истории о героях, он фактически "тренируется" ставить себя на их место, что укрепляет способность к сопереживанию и социальному взаимодействию.

Как полюбить читать книги

Конечно же, полюбить что-либо насильно довольно сложно. Зато можно выработать привычку к чтению.

Специалисты дали изданию РБК Life ряд полезных рекомендаций.

Начните с того, что действительно интересно. Выбирайте короткие истории или статьи, чтобы почувствовать удовольствие от процесса.

Устанавливайте небольшие, достижимые цели (например, 10-20 страниц) для формирования привычки.

Ведите дневник чтения или используйте специальные приложения и трекеры для отслеживания прогресса и мотивации.

Чередуйте форматы: печатные книги, электронные версии, аудиокниги – так чтение становится доступным в разных ситуациях.

Присоединяйтесь к книжным клубам, онлайн-сообществам для поддержки и обмена идеями.

Не бойтесь бросить книгу, если она не захватывает, – разрешите себе переключаться на то, что действительно нравится.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что любителей спать в обнимку могут ждать опасные последствия.