"Лекарство от выгорания": психологи рассказали, как работают зумеры

Для многих зумеров работа – не пожизненный контракт, а некая территория для экспериментов. Они выбирают свободу, гибкость и технологии. Их стратегия не про лень или безответственность, а про умение жить в согласии с собой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Psychologies, каждое поколение привносит в рабочую культуру свои правила. Миллениалы учились строить карьеру "по накатанной" – диплом об образовании, хорошая должность, стабильность во всех жизненных сферах. Их родители были вынуждены "держаться за рабочее место". Поколение Z выросло в другой, более благоприятной реальности.

Что из их отношения к работе и жизни может оказаться полезным для представителей старших поколений?

1. Увольняться, когда что-то не так

В обществе закрепилась идея, что зумеры бросают работу при первом же неудобстве. Поколение Z не соглашается терпеть условия, которые мешают развитию или "разрушают их эмоциональное равновесие". Они выбирают не надежность на десятилетия вперед, а возможность пробовать новое, менять траектории и искать деятельность, которая придает, а не забирает энергию. Подобный подход полезен для ментального здоровья.

2. Гибкость и ментальный комфорт выше карьеры

Для них работа не цель сама по себе, а лишь часть большого пазла. Они стремятся встроить ее в личные приоритеты, будь это спорт, хобби, путешествия, саморазвитие. Зумер может днем писать код, вечером вести блог, запускать подкаст с друзьями. Он не боится менять траекторию: сегодня музыка, завтра дизайн, послезавтра маркетинг. И при этом считает это не хаосом в карьере, а поиском "того самого" дела жизни.

3. Технологии и нейросети

Еще одна черта поколения Z – владение технологиями. Для них нейросети и цифровые сервисы не дополнительный инструмент, а почти полноценный коллега. Если раньше, чтобы реализовать идею, нужно было тратить недели на рутину, то в наше время зумеры, как и другие поколения, получили возможность делегировать это алгоритмам. ИИ "помогают" им с текстами, сервисы генерируют изображения, приложения собирают аналитику.

Поколение Z напоминает нам простую, но важную истину: работа – это инструмент, помогающий реализовать себя.

