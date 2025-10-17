#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
537.84
626.85
6.79
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
537.84
626.85
6.79
Советы

"Лекарство от выгорания": психологи рассказали, как работают зумеры

Поколение, молодой работник, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 05:40 Фото: freepik
Для многих зумеров работа – не пожизненный контракт, а некая территория для экспериментов. Они выбирают свободу, гибкость и технологии. Их стратегия не про лень или безответственность, а про умение жить в согласии с собой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Psychologies, каждое поколение привносит в рабочую культуру свои правила. Миллениалы учились строить карьеру "по накатанной" – диплом об образовании, хорошая должность, стабильность во всех жизненных сферах. Их родители были вынуждены "держаться за рабочее место". Поколение Z выросло в другой, более благоприятной реальности.

Что из их отношения к работе и жизни может оказаться полезным для представителей старших поколений?

1. Увольняться, когда что-то не так

В обществе закрепилась идея, что зумеры бросают работу при первом же неудобстве. Поколение Z не соглашается терпеть условия, которые мешают развитию или "разрушают их эмоциональное равновесие". Они выбирают не надежность на десятилетия вперед, а возможность пробовать новое, менять траектории и искать деятельность, которая придает, а не забирает энергию. Подобный подход полезен для ментального здоровья.

2. Гибкость и ментальный комфорт выше карьеры

Для них работа не цель сама по себе, а лишь часть большого пазла. Они стремятся встроить ее в личные приоритеты, будь это спорт, хобби, путешествия, саморазвитие. Зумер может днем писать код, вечером вести блог, запускать подкаст с друзьями. Он не боится менять траекторию: сегодня музыка, завтра дизайн, послезавтра маркетинг. И при этом считает это не хаосом в карьере, а поиском "того самого" дела жизни.

3. Технологии и нейросети

Еще одна черта поколения Z – владение технологиями. Для них нейросети и цифровые сервисы не дополнительный инструмент, а почти полноценный коллега. Если раньше, чтобы реализовать идею, нужно было тратить недели на рутину, то в наше время зумеры, как и другие поколения, получили возможность делегировать это алгоритмам. ИИ "помогают" им с текстами, сервисы генерируют изображения, приложения собирают аналитику.

Поколение Z напоминает нам простую, но важную истину: работа – это инструмент, помогающий реализовать себя.

Ранее стало известно, как чтение влияет на мозг и почему это так важно.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ради работы на удаленке зумеры и миллениалы готовы меньше зарабатывать
07:50, 13 мая 2025
Ради работы на удаленке зумеры и миллениалы готовы меньше зарабатывать
Психолог рассказал, как избежать выгорания на работе
16:12, 27 сентября 2023
Психолог рассказал, как избежать выгорания на работе
Как избежать эмоционального выгорания, рассказала психолог
01:32, 07 июня 2023
Как избежать эмоционального выгорания, рассказала психолог
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: