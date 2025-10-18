Сколько кефира можно выпивать в день
В беседе с aif.ru он напомнил, что кефир улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и является источником белка и кальция. Но, как и с любым продуктом, даже самым полезным, важна мера.
"Для большинства здоровых взрослых людей оптимальной нормой считается 200-400 мл кефира в день. Это примерно 1-2 стандартных стакана".Игорь Сокольский
Однако эта цифра не универсальна. Идеальное количество зависит от нескольких факторов.
На индивидуальную норму влияет:
1. Состояние пищеварительной системы
Если вы раньше не пили кефир регулярно или у вас чувствительный желудок, начинайте со 100 мл (полстакана) в день. Это позволит микрофлоре кишечника мягко адаптироваться к новым пробиотикам.
При некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения кефир может быть противопоказан. Обязательно проконсультируйтесь с врачом.
2. Для поддержания здоровья и пищеварения 1 стакан (200-250 мл) в день – отличная профилактическая доза.
Для восстановления микрофлоры после антибиотиков дозу можно увеличить до 400-450 мл в день, предварительно обсудив это с врачом.
3. Возраст и особенности организма.
- Взрослые: 200-400 мл.
- Дети: вводить кефир в рацион ребенка можно с 8-9 месяцев, начиная с 20-30 мл в день. К году норму можно увеличить до 200 мл. Лучше выбирать специальный детский кефир.
- Беременные и кормящие женщины: важно следить за реакцией организма и выбирать кефир с невысокой кислотностью.
Превышение индивидуальной нормы может привести к:
- дискомфорту в ЖКТ – слишком большое количество пробиотиков может привести к бунту кишечника;
- обострению хронических заболеваний – при проблемах с желудком (гастрит, язва) избыток кислого кефира может ухудшить состояние;
- индивидуальная непереносимость – хотя в кефире лактозы мало, при аллергии на молочный белок или непереносимости лактозы он может вызвать реакцию.
В какое время суток лучше пить кефир?
Идеальное время – вечер, за 1-2 часа до сна. Стакан кефира утолит голод, успокоит нервную систему и поможет мягкому утреннему очищению кишечника. Также его можно пить утром натощак или в качестве перекуса.
Какой кефир лучше пить?
Смотрите на срок годности. Самый полезный – "живой", со сроком хранения до 5-10 дней и содержанием молочнокислых бактерий не менее 10⁷ КОЕ/г.
Свежий (1-2 суток) – слабит, так как в нем больше молочной кислоты и пробиотиков.
"Старый" (3 и более суток) – крепит, потому что в нем выше содержание спирта и углекислоты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
