Советы

Почему инфаркт можно не заметить

инфаркт, кардиолог, симптомы , фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2025 01:50 Фото: freepik
Российский кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал, по каким причинам инфаркт миокарда может протекать без выраженных симптомов, сообщает Zakon.kz.

Комментарий специалиста приводит "Лента.ру".

По словам врача, отсутствие болевого синдрома при инфаркте связано как с нарушениями в работе нервной системы, так и с особенностями обмена веществ и восприятия боли. Одной из ключевых причин так называемого "тихого" инфаркта Кокин назвал сахарный диабет второго типа.

"Бессимптомный инфаркт чаще встречается у людей старше 65 лет, страдающих диабетом. При длительном течении заболевания происходит поражение нервных окончаний сердца, из-за чего болевая чувствительность снижается или полностью утрачивается", – пояснил кардиолог.

Среди других факторов риска специалист выделил возрастные изменения центральной нервной системы и хронические заболевания почек. Кроме того, инфаркт без типичных симптомов может развиться у людей, перенесших инсульт, испытывающих хронический стресс или депрессию, а также у пациентов, принимающих опиоидные препараты.

При этом врач отметил, что даже "тихий" инфаркт нередко сопровождается неспецифическими признаками – повышенной утомляемостью, одышкой при небольшой нагрузке, нарушениями сна, легкой тошнотой или головокружением. Однако такие проявления часто остаются без внимания, поскольку их списывают на стресс, усталость или возрастные изменения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперты раскрыли, сколько на самом деле можно хранить мясо в морозилке.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
