Битва века: медицина против бабушкиных рецептов от простуды

Простуда – враг знакомый, а значит, и фронт борьбы за здоровье уже давно поделен: с одной стороны, доказательная медицина, с другой – непоколебимая армия народных методов, передающихся из уст в уста со времен, когда антибиотики были страшнее самой болезни. Подробнее в материале Zakon.kz.

Каждый сезон история повторяется: одни достают небулайзер, другие кастрюлю с кипятком, а кто-то уверенно наливает 50 граммов водки с перцем "для профилактики". Итак, попробуем разобраться, где правда, а где просто красиво приправленный миф. Для того чтобы понять, насколько эффективны лайфхаки бабушек, мы обратились к врачу высшей категории Лейле Оспановой.

Ингаляции паром: исцеление или бесплатная сауна

Если верить народной мудрости, подышать паром над картошкой – лучший способ "прогнать вирус". Но врачи смотрят на это иначе: да, влажный теплый воздух может немного облегчить дыхание, особенно если пересушен нос. Однако на вирусы пар не действует, они не погибают от горячего дыхания, даже если вы превратили ванную в тропики.

"Иногда при вирусных инфекциях бывает сухость в горле, но польза от обычных ингаляций над паром минимальна. Сейчас существует небулайзерная терапия – с ее помощью можно вдыхать как отхаркивающие средства, так и антибиотики. В этом плане подойдет именно небулайзер, а не обычные паровые ингаляции". Врач высшей категории Лейла Оспанова

Также не стоит забывать, что существует высокий риск ожога слизистой. Поэтому, если хочется создать эффект "спа", лучше включить увлажнитель воздуха или принять теплый душ, а не устраивать дома "баню" с кастрюлей. Небулайзеры – более безопасный и рациональный вариант, но перед их использованием все же рекомендуется проконсультироваться с врачом. Самолечение и самостоятельный выбор препаратов для ингаляций недопустимы, использовать их следует только по назначению специалиста.

Горчица и ноги в тазике: ритуал или реальный метод?

Парить ноги с горчицей – святое! Казалось бы, проверено поколениями. Этот метод, безусловно, помогает уснуть и согреться, но лечит ли простуду?

"Что касается "сгорчить" ноги – этот способ пришел к нам еще из старых времен, когда считалось, что тепло помогает расширить сосуды. Тогда логика была простая: если мерзнут ноги, нужно их попарить, чтобы согреться. Но на самом деле человек чаще мерзнет именно в момент повышения температуры. Поэтому в такой ситуации лучше принять жаропонижающие. Это поможет гораздо эффективнее и без таких, скажем, "садистских" процедур", – поясняет врач Лейла Оспанова.

К слову, научных доказательств эффективности горчичных ванн нет. Скорее, это способ занять себя и почувствовать, что ты страдаешь не просто так, а активно борешься с болезнью.

Чеснок на шее: амулет, аромат и миф

Народный хит – носить чеснок как кулон, чтобы вирусы сами убежали. Помните, в детстве многие так делали: в садике на веревочке висел зубчик чеснока в коробочке из-под "Киндер-сюрприза" с дырочками по бокам. Когда становилось скучно, можно было им поиграть, понюхать или похвастаться, что у тебя чеснок не в обычной желтой коробочке, а розовый, но, увы, никакого "вау-эффекта" это не давало.

Правда в том, что чеснок действительно содержит вещества с антимикробным действием, например аллицин. Но он работает только при непосредственном контакте с бактериями, а не при ношении на груди.

Так что чесночное ожерелье – это скорее способ отпугнуть не вирусы, а окружающих. Разве что в детском саду этот "аксессуар" можно считать мейнстримом. Гораздо полезнее добавить пару зубчиков чеснока в еду: вкусно, полезно и без риска обзавестись ароматом, от которого на тебя просто косо смотрят.

Водка с перцем: лекарство для храбрецов или чистая мифология

Этот рецепт, кажется, придумал кто-то, кто просто не хотел пить в одиночестве. Водка не убивает вирусы, она убивает вечер, а если пристраститься, то возможно, и жизнь. Да, алкоголь расширяет сосуды и может на короткое время создать иллюзию тепла, но при этом ослабляет иммунитет и обезвоживает организм. Давайте обратимся к мнению врача.

"Водка с перцем – это вообще отдельная история. Кажется, этим способом мужчины просто оправдывают употребление алкоголя. Честно говоря, толку от такого "лечения" немного. Возможно, традиция пошла еще со времен Великой Отечественной войны, когда выбора не было и в окопах действительно лечились чем придется, в том числе водкой. Но сейчас это скорее исторический пережиток, пользы от него почти никакой", – поясняет эксперт.

Если добавить перец, конечно, будет острее, но не эффективнее. Максимум согреет и отвлечет от симптомов. Минимум – похмелье утром. Так что лучше пить горячий чай, а не "огненную микстуру".

Витаминный удар: супероружие или сахарная атака

Лимон, мед, чай литрами – классика жанра. Витамин С действительно полезен, но не в таких количествах, чтобы можно было победить вирус одной кружкой. Передозировка кислоты может раздражать желудок, а мед – это сахар, хоть и, так сказать, "правильный".

"Витаминный удар" тоже не лучший вариант, ведь сейчас много людей с аллергией и диабетом. Поэтому, конечно, мы рекомендуем больше пить, потеть, ходить в туалет, но без фанатизма. Безусловно, чай с лимоном и медом – хорошая поддержка, но не стоит пить его литрами, как многие привыкли". Лейла Оспанова

Пить чай с медом и лимоном можно и нужно. Это поддерживает водный баланс. Но не ждите чуда: вирус не сдастся под натиском цитрусов.

Итак, кто победил?

Правда, как всегда, где-то посередине. Большинство бабушкиных рецептов не вредят, если применять с умом, но и не лечат простуду напрямую. Главные союзники в этой битве – покой, тепло, жидкость и время.

А вера в чудо? Иногда она лечит не тело, а душу, и этого тоже порой достаточно. Главное, чтобы без фанатизма.