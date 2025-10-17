Завтрак без сахара и паники: что съесть, чтобы не сорваться до обеда

Утро – это запуск ракеты: если заправка была не той, далеко не улетишь. Можно, конечно, схватить на бегу кофе и что-то сладкое в духе рекламного завтрака "по-европейски", но результат будет не вау. С каких продуктов лучше начинать свой день, выяснил Zakon.kz.

Завтрак – это реальный способ помочь телу выйти из "ночного режима" и запустить обмен веществ, внимание и энергию. Ночью организм продолжает работать. Мозг обрабатывает информацию, сердце качает кровь, органы восстанавливаются. А утром ему нужен ресурс, и лучше, чтобы это был не сахар, растворенный в молоке с шариками, или чиа с кефиром, который набухал всю ночь в холодильнике.

Как объясняют многие врачи, утренний прием пищи помогает нормализовать уровень глюкозы в крови, пополнить энергетические запасы и удерживать концентрацию. Он также дает чувство сытости, которое помогает избежать переедания в течение дня. Но все зависит от состава.

"Наш организм эволюционно настроен на три основных приема пищи – утро, день и вечер. Именно в эти часы вырабатываются пищеварительные соки, которые помогают усваивать еду. Если человек сознательно отказывается от еды, особенно по утрам, и у него при этом нет физиологических нарушений, это повод не только для гастроэнтеролога, но и для консультации с психиатром", – поясняет врач Лейла Оспанова.

Если вы начинаете утро с хлопьев, мюсли с йогуртом или стакана сока – это завтрак, который больше похож на сладкий десерт или бомбу для голодного желудка. Быстрые углеводы мгновенно поднимают уровень сахара в крови, но столь же стремительно он падает. Это и есть та самая американская горка с адовой петлей, которую мозг воспринимает, как тревожный сигнал: Где еда? Где энергия? И вы тянетесь за перекусом.

Стоит ли в целом питаться сладкими завтраками? На этот вопрос нам ответила кардиолог, врач высшей категории Лейла Оспанова.

"Все зависит от того, чем человек будет заниматься после завтрака. Если утро начинается с печенья, кофе, халвы, то есть с простых углеводов и сахара, это может быть уместно только при серьезной физической нагрузке", – объясняет врач.

Например, если вы курьер, грузчик, танцор, спортсмен – словом, тратите энергию с раннего утра, в таком случае сладкий завтрак сгорит, как топливо.

"Но если у вас сидячая работа или день проходит без активностей, лучше выбирать сбалансированные, здоровые завтраки. Также важно учитывать возраст. До 30 лет организм еще многое прощает, но ближе к 40 уже стоит осознанно подходить к питанию: как вы планируете день, какая у вас профессия, есть ли физическая активность. В этом смысле сахар, как бензин: если впереди длинная дорога, заливаем полный бак. Если же вы просто стоите на месте, то зачем?" Лейла Оспанова

Фруктовые соки – еще один утренний "обманщик". В них практически нет клетчатки, зато предостаточно глюкозы. По словам врачей, сок натощак дает недолгое чувство насыщения, но не работает, как полноценная пища. То же касается всех этих "фитнес" – вариантов смузи, чиа, суперфуды. Да, они звучат здорово, но не факт, что дадут нужный уровень энергии. Скорее, иллюзию правильного питания.

Как сказала нам Лейла Оспанова: "Семена чиа – это просто модный тренд".

Фото: freepik

Семена чиа давно заняли полки здорового питания и стали почти символом "правильного завтрака". В них действительно много клетчатки, которая помогает пищеварению и надолго дает ощущение сытости, а еще эти крошечные семена содержат кальций, магний, фосфор и антиоксиданты – приятный бонус к тарелке.

Но у модного суперфуда есть и минусы. При переизбытке клетчатки или резком добавлении чиа в рацион они могут вызывать вздутие и дискомфорт, особенно у людей с чувствительным желудком. Кроме того, несмотря на свою репутацию, чиа-пудинг не может заменить полноценный завтрак: это скорее перекус или дополнение, чем сбалансированное блюдо.

Что же тогда съесть на завтрак, чтобы было и по-настоящему полезно, и не заняло полчаса у плиты? Основа хорошего завтрака – это баланс: белки, медленные углеводы, немного жиров. Никаких "энергетических ям" и непрекращающегося чувства голода. Это топливо, которое организм действительно умеет использовать.

Из чего примерно должен состоять утренний прием пищи 1. Белки яйца (в любом виде),

творог,

рыба, птица,

бобовые. 2. Углеводы (медленные) овсянка или гречка,

цельнозерновой хлеб,

макароны из твердых сортов,

фрукты, овощи, ягоды. 3. Жиры яичный желток,

сливочное масло,

немного орехов или семечек (а не полбанки "чудо-семян").

"Правильный завтрак – это, например, каша и кусочек отварного мяса, скажем, гречка с мясом. Уже такой простой вариант даст хороший старт: к обеду вы съедите вдвое меньше, потому что организм с утра получил нужное топливо. Соответственно, и ужин будет легче – это и есть основа правильного питания", – поясняет врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Полезный завтрак необязательно должен быть инстаграмным. Главное, чтобы он не превращал ваше утро в борьбу за выживание. Пусть это будет теплая овсянка, бутерброд с яйцом и сыром или просто творог с ложкой меда. Запомните, если завтрак насыщает, дает стабильную энергию и не вызывает желание съесть все подряд через два часа, значит, завтрак удался.

Каноны правильного питания не требуют жертв. Они требуют осознанности, особенно утром. И, возможно, чуть меньше сахарных хлопьев в тарелке.