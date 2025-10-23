#АЭС в Казахстане
Советы

Логопед объяснила, почему мальчики чаще заикаются

Дети, ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 08:40 Фото: pexels
Мальчики в 2-3 раза чаще сталкиваются с заиканием. Это может быть связано с более долгим процессом формирования речи в детстве, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала "Газете.Ru" логопед, декан факультета клинической и специальной психологии, профессор кафедры специального (дефектологического) образования Ева Артемова, представители мужского пола действительно более подвержены различным негативным воздействиям.

Научные исследования показывают, что гендерные различия обусловлены тем, что у девочек речь развивается быстрее, а заикание часто возникает в период активного развития речи.

"Это происходит от двух до пяти лет, в этот период, когда речь формируется как функция, нервная система ребенка очень уязвима для воздействия разных вредоносных факторов. За счет того, что у девочек этот процесс происходит быстрее по времени, они в меньшей степени подвержены влиянию", – рассказала логопед.

По словам специалиста, заикание считается полиэтиологическим нарушением, то есть существует не одна, а сразу несколько причин, из-за которых оно может возникнуть. Самая распространенная причина – поражение центральной нервной системы.

"Заикание, безусловно, имеет неврологическую основу, оно ассоциировано с нарушениями структуры и функции головного мозга. Одна из последних версий гласит о том, что при заикании наблюдается снижение кровотока в зоне Брока, которая выполняет речедвигательные функции, то есть отвечает за процесс говорения. А поскольку, как мы уже отметили, заикание – это нарушение реализации речи, то и зона Брока играет роль в формировании патологии. Но нарушение кровотока в этой зоне – не единственная причина. Также свою роль вносит внутриутробное поражение центральной нервной системы, например, проблемы с общим мозговым кровообращением", – отметила логопед.

Ранее врач объяснил, почему опасно пить антибиотики просто так.

Аксинья Титова
