4 ноября – прощеный вторник: приметы и запреты

В народном календаре 4 ноября – это Осенняя Казанская в честь дня Казанской иконы Божией Матери. Этот день словно создан для примирений и моментов, когда каждая мелочь вдруг обретает значение, сообщает Zakon.kz.

Казанская икона Божией Матери объединяет не только православные традиции, но и целый пласт народных примет, пришедших из разных стран и эпох.

Одни приметы пугают бедами за непрошеное слово, другие обещают долгожданный успех тем, кто проявил щедрость и сердечность. 4 ноября можно перехватить удачу за хвост или, напротив, оступиться на ровном месте из-за ссоры за обедом.

Обратите внимание: не забывайте, что народные приметы отражают накопленный веками опыт, наблюдения и коллективные страхи наших предков, но не опираются на научные методы.

Что нельзя делать 4 ноября

Народная молва уверяет: поссоришься на Казанскую – рискуешь весь остаток года провести в ссорах, починках, тратах и мелких неприятностях. Приметы категоричны: ссориться, спорить, даже намекать на старые обиды – к проблемам в отношениях и неурядицам.

Нельзя в этот день начинать крупные рабочие проекты , заключать важные сделки, подписывать контракты или брать взаймы: все обещает идти тяжело, результат окажется сомнительным, а заработанное может быстро уплыть.

, заключать важные сделки, подписывать контракты или брать взаймы: все обещает идти тяжело, результат окажется сомнительным, а заработанное может быстро уплыть. Отдельно подчеркивается, что переутомление и раздражение в этот день приводят к усталости на всю зиму – надо немного перевести дух. Не стоит заниматься домашними делами, такими как уборка, стирка или рукоделие.

на всю зиму – надо немного перевести дух. Не стоит заниматься домашними делами, такими как уборка, стирка или рукоделие. Не стоит отказывать в помощи или быть скупым: отказавшему в день Казанской можно самому вскоре оказаться в трудном положении. Если пришел проситель, то его надо утешить хотя бы словом или угощением, иначе беды не миновать.

Не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу , если нет особой нужды. Считается, что путь в этот день сопряжен с неожиданностями, а любые поездки могут обернуться мелкими неурядицами.

, если нет особой нужды. Считается, что путь в этот день сопряжен с неожиданностями, а любые поездки могут обернуться мелкими неурядицами. Крайне не рекомендуется забывать благодарить своих близких, друзей и просто помощников. Пренебрежение благодарностью в такой день – прямой путь к опустевшему кошельку и исчезновению поддержки со стороны окружающих, пишет wtftime.

Что лучше всего делать 4 ноября

4 ноября традиционно посвящают миру и примирению. Главная рекомендация дня: простить старые обиды, попросить прощения у тех, с кем в разладе, и сказать родным или близким теплое слово.

старые обиды, попросить прощения у тех, с кем в разладе, и сказать родным или близким теплое слово. Очень важно собрать семью за одним столом, пусть даже на обычный ужин, и угостить хотя бы одним домашним пирогом или хлебом. Такая трапеза сулит сытость и уют на всю зиму, а если за столом окажется хотя бы один сосед или гость, то считается, что зима пройдет особенно тепло.

День хорош для налаживания отношений: мелкий подарок коллеге или соседу откроет новые возможности.

В этот день особенно благоприятно помогать окружающим найти общий язык. Кто сумеет помирить двух поссорившихся, того судьба наградит через пару недель приятным сюрпризом.

Для семей и пар этот день – настоящий праздник гармонии. Молодые могут вслух попросить у Казанской "счастливого жениха" или "доброго супруга" – это считается сильной приметой на долгие годы.

В народе верят: если в полдень вспомнить и поблагодарить тех, кто помогал в течение года, то кошелек не опустеет.

Самые интересные приметы на 4 ноября

Погода в этот день считается пророческой: если утро встретит густым туманом, то зима начнется мягко, а вечерний туман предвещает резкое похолодание.

Снег, выпавший на Казанскую, сулит суровую и снежную зиму, а дождь – долгую слякоть и скудный урожай. Ветер с юга – к снегопадам, с северо-востока – к затяжным морозам и росту расходов на отопление.

Немецкая и французская пословица советуют понаблюдать за инеем: если трава в этот день побелела, то пора готовиться к скорым холодам.

Денежная примета гласит: если кто-то утром 4 ноября подарит монетку и вы положите ее в отдельный кармашек кошелька, то в ноябре с деньгами будет особенно хорошо.

Что касается научного подхода, то синоптики "Казгидромета" предоставили прогноз погоды в стране на ближайшие три дня – с 4 по 6 ноября 2025 года, а также детальный – в трех мегаполисах.