Советы

Породы собак, которые болеют чаще остальных, назвал ветеринар

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 12:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Выбирать питомца нужно осознанно: важно учитывать болезни, характер породы и свою готовность за ним ухаживать, сообщает Zakon.kz.

Домашние животные остаются популярными подарками на праздники. Опрос показал, что почти две трети респондентов рады живому "презенту". Однако многие дарители не советуются с будущим владельцем.

Ветеринары предупреждают: животное требует ответственности. Леонид Зайцев из Мурманской области отмечает, что некоторые породы собак особенно подвержены болезням, пишет doctorpiter.ru.

Брахицефалы (бульдоги, боксеры, мопсы, пекинесы) часто страдают заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Хондродистрофические породы (таксы, корги, бассет-хаунды) уязвимы к проблемам позвоночника.

Крупные собаки (овчарки, доберманы, немецкие доги, ротвейлеры, лабрадоры) часто имеют болезни лап и суставов.

Мелкие декоративные породы (йоркширские терьеры, чихуахуа, шпицы) подвержены наследственным суставным патологиям.

Ранее ветеринар перечислил топ-5 редко болеющих пород собак.

