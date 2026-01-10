Породы собак, которые болеют чаще остальных, назвал ветеринар
Домашние животные остаются популярными подарками на праздники. Опрос показал, что почти две трети респондентов рады живому "презенту". Однако многие дарители не советуются с будущим владельцем.
Ветеринары предупреждают: животное требует ответственности. Леонид Зайцев из Мурманской области отмечает, что некоторые породы собак особенно подвержены болезням, пишет doctorpiter.ru.
Брахицефалы (бульдоги, боксеры, мопсы, пекинесы) часто страдают заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Хондродистрофические породы (таксы, корги, бассет-хаунды) уязвимы к проблемам позвоночника.
Крупные собаки (овчарки, доберманы, немецкие доги, ротвейлеры, лабрадоры) часто имеют болезни лап и суставов.
Мелкие декоративные породы (йоркширские терьеры, чихуахуа, шпицы) подвержены наследственным суставным патологиям.
