Почему мужчины умирают раньше женщин

К 80 годам количество женщин в два раза превышает количество мужчин. Этот разрыв в продолжительности жизни – закономерность, сложившаяся под влиянием эволюции, социальных установок и особенностей мужской психики, сообщает Zakon.kz.

Социолог Мария Черепанова отмечает, что сильный разрыв в жизни полов наблюдается во всем мире. Так, мужчины в среднем живут на 5% меньше женщин, а в животном мире этот показатель достигает 7-10%.

"Эволюция наделяла женщин выносливостью, а мужчин – риском и активным поиском нового, что повышало смертность на всех этапах жизни", – цитирует специалиста издание "Алтапресс".

Согласно статистике, мальчиков рождается больше, но к 40 годам численность полов выравнивается, а затем женщины "берут верх".

В среднем возрасте (40-60 лет) мужчины сталкиваются с повышенной смертностью – от 40 до 60 лет она составляет около 9%, у женщин – 7%.

Черепанова перечислила основные причины мужской уязвимости.

Биология: мужчины имеют одну Y-хромосому, уязвимую к болезням, чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Социальные нормы: с детства мужчинам внушают "не плакать" и "терпеть", что ведет к накоплению стресса, рискованному поведению и позднему обращению к врачу.

Психологическая нагрузка: мужчины чаще совершают суициды и сложнее переживают потерю статуса, развод или крах карьеры.

По мнению эксперта, в последнее время есть позитивные сдвиги.

"Молодые мужчины все чаще обращаются за психологической помощью и заботятся о здоровье. Отказ от вредных привычек и повышение психологической культуры могут сократить разрыв в продолжительности жизни хотя бы с 5% до 3%. Полного равенства, скорее всего, не будет, но улучшение качества жизни сильного пола – реальная цель". Мария Черепанова

