#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.32
609.05
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
524.32
609.05
6.52
Советы

Стилист рассказала, какие кардиганы будут в моде этой осенью

кардиган, мода, стиль, советы , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 01:50 Фото: pixabay
В новом сезоне на пике популярности окажутся объемные кардиганы свободного кроя с крупными карманами, вышивкой и аппликациями, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с kp.ru рассказала стилист и эксперт по моде, автор Telegram-канала Tat о моде в России Тата Ступакова.

По словам эксперта, оверсайз-модели сохранят позиции тренда и помогут создавать современные расслабленные образы. Особенно актуальными станут удлиненные кардиганы – до колена или макси-длины – с выразительными декоративными деталями.

"Пэчворк и самые смелые принты уже стали настоящим хитом. Из уютной повседневной вещи кардиган превратился в элемент, который задает тон всему образу", – отметила Ступакова.

Для создания легкого, непринужденного стиля стилист рекомендует выбирать модели на размер больше обычного – это добавит образу актуальности и комфорта.

Ранее стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов дал совет модницам, чем заменить зимой шапку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Стилист рассказал, что обязательно будут носить этой осенью
06:03, 05 августа 2023
Стилист рассказал, что обязательно будут носить этой осенью
Стилист раскрыла, какая осенняя одежда вышла из моды
18:52, 18 сентября 2025
Стилист раскрыла, какая осенняя одежда вышла из моды
Жизнь в образе бохо: стилист рассказала, какая одежда будет в тренде этой осенью
11:39, 13 августа 2025
Жизнь в образе бохо: стилист рассказала, какая одежда будет в тренде этой осенью
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: