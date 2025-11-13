Стилист рассказала, какие кардиганы будут в моде этой осенью

В новом сезоне на пике популярности окажутся объемные кардиганы свободного кроя с крупными карманами, вышивкой и аппликациями, сообщает Zakon.kz.

Об этом в беседе с kp.ru рассказала стилист и эксперт по моде, автор Telegram-канала Tat о моде в России Тата Ступакова.

По словам эксперта, оверсайз-модели сохранят позиции тренда и помогут создавать современные расслабленные образы. Особенно актуальными станут удлиненные кардиганы – до колена или макси-длины – с выразительными декоративными деталями.

"Пэчворк и самые смелые принты уже стали настоящим хитом. Из уютной повседневной вещи кардиган превратился в элемент, который задает тон всему образу", – отметила Ступакова.

Для создания легкого, непринужденного стиля стилист рекомендует выбирать модели на размер больше обычного – это добавит образу актуальности и комфорта.

