Советы

16 ноября – Анна Холодная: строгие запреты и разрешенные дела

лампочки, сосульки, мороз, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 15:25 Фото: pexels
16 ноября – Анна Холодная или Анна-Холодница. Это переходный день, когда осень окончательно уступает место зиме. Люди воспринимали его как время перемен и очищения, когда нужно завершить дела и встретить холод с покоем и благодарностью, сообщает Zakon.kz.

В народных поверьях с этим днем было связано немало "можно" и "нельзя".

Что можно

  • Завершать домашние дела.

Считалось, что на Анну Холодную нужно закончить все хозяйственные хлопоты, особенно связанные с домом и хозяйством: "Анна все подытожит – что не сделал, то до весны не догонишь".

  • Проверять тепло и уют в доме.

Люди топили печи, утепляли избы, зажигали свечи – чтобы в доме "не поселился холод".

  • Делать добро и помогать нуждающимся.

Считалось, что щедрость в этот день вернется теплом зимой.

  • Печь и угощать.

Женщины пекли караваи и блины, чтобы "умаслить" зиму – задобрить мороз. Угощали соседей и путников горячей кашей.

  • Гадать на зиму.

Молодежь выходила вечером на улицу: если небо ясное – зима будет морозной, но сухой; если облака низко – снег скоро пойдет.

Что нельзя

  • Ругаться и сквернословить.

Считалось, что злые слова на Анну приносят холод не только в дом, но и в душу.

  • Начинать новые дела.

Любое начатое в этот день дело "замерзнет" – не будет развиваться.

  • Ссориться в семье.

В народе говорили: "На Анну поссоришься – до весны не помиришься".

  • Лежать без дела.

Лень в этот день "заманивает холод в дом". Даже если все работы завершены, стоило хоть немного потрудиться – протопить печь, помочь соседям, почистить двор.

  • Выбрасывать хлеб и еду.

Считалось большим грехом: "Как хлеб бросишь – так зиму голодом встретишь".

Конечно же, приметы, связанные с днем святой Анны Холодной, касались погоды и предстоящей зимы.

Люди знали, что, если в праздник ясная погода, зима будет суровой и холодной. А если мороз к вечеру крепчал, считалось, что зима, наоборот, будет мягкой.

Иней на деревьях 16 ноября считался признаком теплой и снежной зимы. Первый лед на воде и снегопад в этот день указывали на хороший урожай в следующем году, особенно для озимых культур. Даже существовала поговорка "Анна без снега – не жди хлеба".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 15:25
Опасный день 13 ноября: список главных запретов

Ранее российский космонавт-испытатель Олег Артемьев рассказывал, что 13 ноября 2025 года в мире отмечают очень интересный праздник – Всемирный день доброты.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
