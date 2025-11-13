16 ноября – Анна Холодная: строгие запреты и разрешенные дела
В народных поверьях с этим днем было связано немало "можно" и "нельзя".
Что можно
- Завершать домашние дела.
Считалось, что на Анну Холодную нужно закончить все хозяйственные хлопоты, особенно связанные с домом и хозяйством: "Анна все подытожит – что не сделал, то до весны не догонишь".
- Проверять тепло и уют в доме.
Люди топили печи, утепляли избы, зажигали свечи – чтобы в доме "не поселился холод".
- Делать добро и помогать нуждающимся.
Считалось, что щедрость в этот день вернется теплом зимой.
- Печь и угощать.
Женщины пекли караваи и блины, чтобы "умаслить" зиму – задобрить мороз. Угощали соседей и путников горячей кашей.
- Гадать на зиму.
Молодежь выходила вечером на улицу: если небо ясное – зима будет морозной, но сухой; если облака низко – снег скоро пойдет.
Что нельзя
- Ругаться и сквернословить.
Считалось, что злые слова на Анну приносят холод не только в дом, но и в душу.
- Начинать новые дела.
Любое начатое в этот день дело "замерзнет" – не будет развиваться.
- Ссориться в семье.
В народе говорили: "На Анну поссоришься – до весны не помиришься".
- Лежать без дела.
Лень в этот день "заманивает холод в дом". Даже если все работы завершены, стоило хоть немного потрудиться – протопить печь, помочь соседям, почистить двор.
- Выбрасывать хлеб и еду.
Считалось большим грехом: "Как хлеб бросишь – так зиму голодом встретишь".
Конечно же, приметы, связанные с днем святой Анны Холодной, касались погоды и предстоящей зимы.
Люди знали, что, если в праздник ясная погода, зима будет суровой и холодной. А если мороз к вечеру крепчал, считалось, что зима, наоборот, будет мягкой.
Иней на деревьях 16 ноября считался признаком теплой и снежной зимы. Первый лед на воде и снегопад в этот день указывали на хороший урожай в следующем году, особенно для озимых культур. Даже существовала поговорка "Анна без снега – не жди хлеба".
