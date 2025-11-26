#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Советы

Новогодний дресс-код 2025: стилист показал, какую ткань стоит вписать в гардероб

Александр Рогов дал новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 19:11 Фото: Telegram/Александр Рогов
Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов рассказал, на какие ткани сделали акцент бренды для празднования Нового года, а также выделил плюсы их выбора, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Telegram.

"У брендов повальная бархатная лихорадка! Для праздничного образа "а скоро Новый год", если вы не знали, лучше материала просто не найти! Бархатный костюм, платье, жакет или пальто отлично будут смотреться на вечеринке, ужине, корпоративе и не только!" – написал стилист.

Он также отметил, что наряды из бархата подойдут модникам и в повседневной жизни.

"Если вы купите наряд из бархата для главной ночи в году, то знайте, что вещи из этого богатого материала можно будет интегрировать и в более повседневные образы: приглушите, например, бархатные брюки или юбку трикотажем или фанатской футболкой, а жакет или халат из мягкого плюша сопроводите джинсами или классическими брюками!" – отметил Рогов.

Также эксперт подготовил для наглядности самые выгодные образы в этом стиле:

Ранее стилист посоветовал модницам универсальную вещь для осенне-зимнего образа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Известный стилист призвал мужчин сменить оттенки в гардеробе
19:37, 28 июня 2025
Известный стилист призвал мужчин сменить оттенки в гардеробе
Какие прически призвал носить модниц известный стилист
23:47, 23 августа 2025
Какие прически призвал носить модниц известный стилист
Эти вещи никогда не выйдут из моды: стилист показал, что стоит носить зимой
19:23, 18 ноября 2025
Эти вещи никогда не выйдут из моды: стилист показал, что стоит носить зимой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: