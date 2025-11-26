Новогодний дресс-код 2025: стилист показал, какую ткань стоит вписать в гардероб

Ведущий программы "Модный приговор" и стилист Александр Рогов рассказал, на какие ткани сделали акцент бренды для празднования Нового года, а также выделил плюсы их выбора, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Telegram.



"У брендов повальная бархатная лихорадка! Для праздничного образа "а скоро Новый год", если вы не знали, лучше материала просто не найти! Бархатный костюм, платье, жакет или пальто отлично будут смотреться на вечеринке, ужине, корпоративе и не только!" – написал стилист.

Он также отметил, что наряды из бархата подойдут модникам и в повседневной жизни.

"Если вы купите наряд из бархата для главной ночи в году, то знайте, что вещи из этого богатого материала можно будет интегрировать и в более повседневные образы: приглушите, например, бархатные брюки или юбку трикотажем или фанатской футболкой, а жакет или халат из мягкого плюша сопроводите джинсами или классическими брюками!" – отметил Рогов.

Также эксперт подготовил для наглядности самые выгодные образы в этом стиле:

