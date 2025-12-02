Гороскоп на 2 декабря: не давайте испортить себе настроение

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на второй день декабря составили астрологи Telegram-канала "Гороскоп", сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вашей задачей будет вдохновение всех и вся на разнообразные подвиги. Только не принимайте в них участия лично. Ваше дело – отдавать распоряжения.

Телец

Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.

Близнецы

Сегодня вам удастся найти баланс между спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Это – идеальный момент для массированной реорганизации всего сущего.

Рак

Если жизнь от щедрот подкинула вам лимон, зачем есть его прямо так? Сделайте лимонад, и пускай вам завидуют менее удачливые обладатели более сладких и липких плодов.

Лев

Сегодня в вашем организме случится обострение интуиции и чувства юмора. Остается лишь позавидовать тем, кто окажется рядом с вами, скучать вам не придется.

Дева

Эгоизм, несомненно, полезная черта характера, но не всегда приветствуемая окружающими. Выбирайте, на что не обращать внимание.

Весы

Сегодня должно случиться что-то неожиданное, но никаких неприятностей это событие не принесет. Напротив, вы будете только рады перемене обстановки.

Скорпион

Проблема, которую вы уже давно считали решенной, внезапно предстанет перед вами во всей красе. Придется поднапрячься.

Стрелец

День этот может оказаться для вас исключительно плодотворным. Но только при одном условии. Ни в коем случае не давайте испортить себе настроение. А это как раз может оказаться весьма непростой задачей.

Козерог

Сегодня вы будете равным среди великих. У вас появится некоторая власть над людьми, но не стоит забывать и об ответственности, которая при этом ляжет на ваши плечи.

Водолей

Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, а толку не будет.

Рыбы

Сегодня свобода ваша будет так или иначе ограничена. Если вы сумели загнать самого себя в угол, сумейте и вытащить себя оттуда. Сделайте так, чтобы голос ваш услышали.

