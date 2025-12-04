Гороскоп на 4 декабря: мечты воплощаются в реальность

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на четвертый день декабря составили астрологи Telegram-канала "Гороскоп", сообщает Zakon.kz.

Овен

Чересчур объективное отношение может парализовать вас сегодня. Вам необходимо будет немного лести и уверений в том, что вы прекрасно со всем справитесь.

Телец

Сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь осознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть. Дерзайте.

Близнецы

День может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты, скромной. Не стоит ждать от судьбы слишком уж многого.

Рак

Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений, не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе-расслабляющего толка.

Лев

Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок. Во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.

Дева

Если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Кто знает, скоро ли еще подобная возможность подвернется?

Весы

Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок.

Скорпион

Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.

Стрелец

Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться. Не возражайте – это бесполезно. Просто не слушайте.

Козерог

Послушайте сегодня, что говорят умные люди. Вы нуждаетесь в стимуляции мозговой деятельности.

Водолей

К вечеру сегодняшнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны. Вы рискуете нарушить торжественность момента – неловко будет.

Рыбы

Наведите относительный порядок в мозгах – они вам завтра понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.

