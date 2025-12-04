#Казахстан в сравнении
Советы

Гороскоп на 4 декабря: мечты воплощаются в реальность

Фото: pixabay
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на четвертый день декабря составили астрологи Telegram-канала "Гороскоп", сообщает Zakon.kz.

Овен

Чересчур объективное отношение может парализовать вас сегодня. Вам необходимо будет немного лести и уверений в том, что вы прекрасно со всем справитесь.

Телец

Сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь осознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть. Дерзайте.

Близнецы

День может стать днем воплощения вашей мечты в реальность. Небольшой такой мечты, скромной. Не стоит ждать от судьбы слишком уж многого.

Рак

Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений, не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе-расслабляющего толка.

Лев

Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок. Во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.

Дева

Если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Кто знает, скоро ли еще подобная возможность подвернется?

Весы

Сегодня вы можете оказаться перед проблемой выбора, причем в том месте, где ожидаете меньше всего. Не утруждайте себя жалобами по этому поводу, лучше извлеките соответствующий урок.

Скорпион

Сегодня вы можете оказаться немного более эгоцентричным, чем следовало бы. И вам не замедлят на это обстоятельство указать. Нынешний день чреват ссорами.

Стрелец

Если вы желаете что-нибудь сделать так, как считаете нужным, а не так, как вам объяснили, придется немного попритворяться. Не возражайте – это бесполезно. Просто не слушайте.

Козерог

Послушайте сегодня, что говорят умные люди. Вы нуждаетесь в стимуляции мозговой деятельности.

Водолей

К вечеру сегодняшнего дня вы станете необыкновенно смешливы. Это, конечно, неплохо, но будьте внимательны. Вы рискуете нарушить торжественность момента – неловко будет.

Рыбы

Наведите относительный порядок в мозгах – они вам завтра понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.

Для визуализации мечты стать, например, богатой можно изучить список самых состоятельных спортсменок мира.

Фото Алия Абди
Алия Абди
