Гороскоп на 8 декабря: эмоции испортят планы

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на восьмой день декабря составили астрологи Telegram-канала "Гороскоп", сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня вам очень поможет способность сделать комплемент нужному человеку в нужный момент. Этого будет достаточно, дальше все пойдет как по маслу.

Телец

День может оказаться довольно беспокойным, однако результат оправдает затраченные на его получение усилия. Главное – не позволять себе думать, что что-то может не получиться.

Близнецы

Сегодня вам следует быть максимально сосредоточенным. Эмоции придется затолкать в самый дальний угол сознания, иначе они основательно поломают вам планы.

Рак

Будьте внимательными к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет.

Лев

Вы довольно многое отдали в свое время. Сегодня, возможно, что-то к вам возвратится. Надо сказать, результат этого обмена может оказаться весьма своеобразным.

Дева

Вы, возможно, хотели бы немного упростить ситуацию, в которой находитесь. Напрасно, это лишит ее своеобразного обаяния, ей присущего. Кроме того, это все равно не в ваших силах.

Весы

Сегодня вам следует доверять первому впечатлению и принимать как схему действий то решение, которое первым пришло в вашу голову. И то и другое будет наиболее близким к идеалу вариантом.

Скорпион

Вы будете несколько легковерны, впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас нынче никто не станет, а поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно.

Стрелец

Если вы срочно не начнете самым активным образом заниматься изо всех сил откладываемым вопросом, вы рискуете накликать на себя довольно мрачный период жизни. И, что особенно неприятно, довольно продолжительный.

Козерог

Вам следует обратить больше внимания на проблему сохранения секретов вашей работы. Подумайте о будущем. Попытайтесь обезопасить себя от неприятностей, связанных с излишним распространением информации.

Водолей

Чем бы вы сегодня не занимались, время ваше зря потрачено не будет.

Рыбы

Прикиньтесь удивленным, когда вам торжественно преподнесут что-то, давно вам известное. Что вам стоит, а кто-то будет целый день счастливым ходить.

