#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
514.74
599.36
6.71
Советы

Зима без простуд: как сохранить здоровье в холодное время года

Мороз – не время геройствовать: как оставаться здоровым зимой, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 15:20 Фото: freepik; коллаж: Zakon.kz
Зима – настоящее испытание организма на прочность, предупреждают врачи. И речь не только про простуду. Часто в больницу попадают с обморожениями, осложненным бронхитом, скачками давления, обострениями суставных болей и даже паническим состоянияем после длительного холода.

Zakon.kz подготовил полезный совет, как защитить здоровье от стужи.

Заведующая приемным покоем Алматинской многопрофильной клинической больницы Сайра Кыдыкова напоминает казахстанцам: зима – не время героизма, а сезон правильной защиты организма.

"Зимой лечиться всегда сложнее, чем предотвратить болезнь. Поэтому главный совет: если замерзли – не терпите. Зайдите в теплое помещение, согрейтесь, отдохните, выпейте горячий чай и только потом возвращайтесь к делам. Организм в холода требует бережного отношения".Сайра Кыдыкова

Чтобы не заболеть, нужно:

  • Не перегреваться и не переохлаждаться. Самая частая ошибка – вышел в очень теплой одежде, вспотел, потом замерз. Именно так начинается "обычная простуда", которая через неделю превращается в кашель и бронхит.
  • Поддерживать влажность воздуха в помещении. Зимой батареи сушат воздух – слизистая носа трескается, вирусам легко "присесть". Норма – 40-60% влажности.
  • Сон. Высыпаемся, тогда иммунитет будет работает. А недосып приводит к частым инфекциям.

Три слоя одежды

По словам Сайры Кыдыковой, в сезон холодов отличным помощником станет теплая одежда и обувь. Позаботьтесь о себе, не скупитесь на сапоги из качественной кожи и натурального меха, пуховик или пальто.

"Соблюдайте правило трех слоев: первый – термобелье, отводящее влагу; второй – для сохранения тепла (свитер, флис); третий – защита от ветра и снега. Ноги и голова страдают первыми. Холод бьет снизу, но обморожение часто начинается с ушей и носа, поэтому шапка и шарф – не просто аксессуар".Сайра Кыдыкова

Специалист пояснила, сколько безопасно можно находиться на морозе:

  • При -10°С: 1-1,5 часа с передышкой в тепле.
  • При -20°С: 40-60 минут.
  • При сильном ветре время сокращаем вдвое.

"Вроде не так холодно"

Врач отметила, что чаще всего обморожения происходят именно в ветреную погоду, когда человек уверен, что "вроде не так холодно". Она перечислила случаи из своей практики:

  • Ушел с собакой "на минуту без шапки", заболтался по телефону – вернулся с побелевшими ушами.
  • Опьянение на морозе – классика приемного отделения. Алкоголь создает ложное чувство тепла, сосуды расширяются, тепло уходит быстрее – обморожения пальцев и носа.
  • Молодые женщины в тонких колготках и без перчаток – думали "до машины и обратно" – через два часа в больнице с онемением пальцев.
"Распознать обморожение не так сложно. Прежде всего кожа становится белой, чуть ли не "восковой", идет потеря чувствительности, появляются мурашки и ощущается покалывание, которое переходит в онемение. В таких случаях не нужно растирать эту область снегом и греть горячей водой. Должен быть только медленный прогрев теплой (не горячей) водой, сухой одеждой и чаем".Сайра Кыдыкова

Все чаще в зимний период казахстанцы жалуются на:

  • бронхиты после переохлаждения;
  • обострение тонзиллитов из-за сухого воздуха;
  • давление, особенно у тех, кто "переждал холод и кофе";
  • обморожения пальцев, носа, ушей;
  • суставные боли после долгой прогулки без утепления.

Запасаемся витаминами

Сайра Кыдыкова рекомендует запастись витаминами. Самое время достать из погреба соления: огурцы, помидоры, кабачки, овощную икру, квашеную капусту. Нет ничего лучше натуральных продуктов. Также полезные яства можно приобрести и на продовольственных рынках. Ведь какая зима без мандаринов, апельсинов, хурмы, граната?

Что же касается витаминов из аптечных полок, тут не обойтись без:

  • Витамина D – зимой его дефицит выявляется у восьми из 10 пациентов, отсюда слабость и частые простуды. В зимний период мы получаем меньше солнечного света, поэтому важно восполнять недостаток через питание. Этот витамин можно получить из рыбы жирных сортов (лосось, сельдь), яйца и молочные продукты.
  • Омега-3 – уменьшает воспаление, поддерживает сосуды; необходимый запас есть в орехах (грецкие), семенах (чиа, льна, кунжута), а также в некоторых овощах и бобовых.
  • Витамин C и цинк – укрепляют иммунитет и помогают слизистой восстанавливаться быстрее. Они содержатся в цитрусовых фруктах, киви, шиповнике и болгарском перце.

Конечно, баловать себя всеми витаминами не стоит, здесь потребуется сдача анализов и консультация врача.

Пить, мыть руки и пользоваться кремом

Также в морозы нельзя допускать обезвоживания. Пейте больше:

  • теплый чай с лимоном/медом (желательно, мед после остывания, иначе пользы не будет);
  • морсы без сахара;
  • теплую воду, которую нужно пить небольшими порциями весь день.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 15:20
Плесень, инфекции и аллергия: какие опасности еще могут таиться в новогодней елке

В эти месяцы часто наблюдается всплеск заболеваемости простудой и гриппом. Поэтому регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд, при необходимости используйте дезинфицирующее средство для рук и не прикасайтесь к лицу, чтобы предотвратить распространение микробов.

Холодный воздух сушит кожу, чтобы не допустить этого, используйте увлажняющие средства для тела и лица, а также бальзамы для губ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
"Мы" вместо "он": пять признаков токсичного родителя
15:03, Сегодня
"Мы" вместо "он": пять признаков токсичного родителя
Можно ли повторно надевать одну и ту же пару носков
00:57, 10 декабря 2025
Можно ли повторно надевать одну и ту же пару носков
День тонких переговоров и жестких проверок: гороскоп на 10 декабря
00:01, 10 декабря 2025
День тонких переговоров и жестких проверок: гороскоп на 10 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: