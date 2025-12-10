Зима без простуд: как сохранить здоровье в холодное время года

Зима – настоящее испытание организма на прочность, предупреждают врачи. И речь не только про простуду. Часто в больницу попадают с обморожениями, осложненным бронхитом, скачками давления, обострениями суставных болей и даже паническим состоянияем после длительного холода.

Zakon.kz подготовил полезный совет, как защитить здоровье от стужи.

Заведующая приемным покоем Алматинской многопрофильной клинической больницы Сайра Кыдыкова напоминает казахстанцам: зима – не время героизма, а сезон правильной защиты организма.

"Зимой лечиться всегда сложнее, чем предотвратить болезнь. Поэтому главный совет: если замерзли – не терпите. Зайдите в теплое помещение, согрейтесь, отдохните, выпейте горячий чай и только потом возвращайтесь к делам. Организм в холода требует бережного отношения". Сайра Кыдыкова

Чтобы не заболеть, нужно:

Не перегреваться и не переохлаждаться . Самая частая ошибка – вышел в очень теплой одежде, вспотел, потом замерз. Именно так начинается "обычная простуда", которая через неделю превращается в кашель и бронхит.

Поддерживать влажность воздуха в помещении . Зимой батареи сушат воздух – слизистая носа трескается, вирусам легко "присесть". Норма – 40-60% влажности.

Зимой батареи сушат воздух – слизистая носа трескается, вирусам легко "присесть". Норма – 40-60% влажности. Сон. Высыпаемся, тогда иммунитет будет работает. А недосып приводит к частым инфекциям.

Три слоя одежды

По словам Сайры Кыдыковой, в сезон холодов отличным помощником станет теплая одежда и обувь. Позаботьтесь о себе, не скупитесь на сапоги из качественной кожи и натурального меха, пуховик или пальто.

"Соблюдайте правило трех слоев: первый – термобелье, отводящее влагу; второй – для сохранения тепла (свитер, флис); третий – защита от ветра и снега. Ноги и голова страдают первыми. Холод бьет снизу, но обморожение часто начинается с ушей и носа, поэтому шапка и шарф – не просто аксессуар". Сайра Кыдыкова

Специалист пояснила, сколько безопасно можно находиться на морозе:

При -10°С: 1-1,5 часа с передышкой в тепле.

При -20°С: 40-60 минут.

При сильном ветре время сокращаем вдвое.

"Вроде не так холодно"

Врач отметила, что чаще всего обморожения происходят именно в ветреную погоду, когда человек уверен, что "вроде не так холодно". Она перечислила случаи из своей практики:

Ушел с собакой "на минуту без шапки", заболтался по телефону – вернулся с побелевшими ушами.

Опьянение на морозе – классика приемного отделения. Алкоголь создает ложное чувство тепла, сосуды расширяются, тепло уходит быстрее – обморожения пальцев и носа.

Молодые женщины в тонких колготках и без перчаток – думали "до машины и обратно" – через два часа в больнице с онемением пальцев.

"Распознать обморожение не так сложно. Прежде всего кожа становится белой, чуть ли не "восковой", идет потеря чувствительности, появляются мурашки и ощущается покалывание, которое переходит в онемение. В таких случаях не нужно растирать эту область снегом и греть горячей водой. Должен быть только медленный прогрев теплой (не горячей) водой, сухой одеждой и чаем". Сайра Кыдыкова

Все чаще в зимний период казахстанцы жалуются на:

бронхиты после переохлаждения;

обострение тонзиллитов из-за сухого воздуха;

давление, особенно у тех, кто "переждал холод и кофе";

обморожения пальцев, носа, ушей;

суставные боли после долгой прогулки без утепления.

Запасаемся витаминами

Сайра Кыдыкова рекомендует запастись витаминами. Самое время достать из погреба соления: огурцы, помидоры, кабачки, овощную икру, квашеную капусту. Нет ничего лучше натуральных продуктов. Также полезные яства можно приобрести и на продовольственных рынках. Ведь какая зима без мандаринов, апельсинов, хурмы, граната?

Что же касается витаминов из аптечных полок, тут не обойтись без:

Витамина D – зимой его дефицит выявляется у восьми из 10 пациентов, отсюда слабость и частые простуды. В зимний период мы получаем меньше солнечного света, поэтому важно восполнять недостаток через питание. Этот витамин можно получить из рыбы жирных сортов (лосось, сельдь), яйца и молочные продукты.

Омега-3 – уменьшает воспаление, поддерживает сосуды; необходимый запас есть в орехах (грецкие), семенах (чиа, льна, кунжута), а также в некоторых овощах и бобовых.

Витамин C и цинк – укрепляют иммунитет и помогают слизистой восстанавливаться быстрее. Они содержатся в цитрусовых фруктах, киви, шиповнике и болгарском перце.

Конечно, баловать себя всеми витаминами не стоит, здесь потребуется сдача анализов и консультация врача.

Пить, мыть руки и пользоваться кремом

Также в морозы нельзя допускать обезвоживания. Пейте больше:

теплый чай с лимоном/медом (желательно, мед после остывания, иначе пользы не будет);

морсы без сахара;

теплую воду, которую нужно пить небольшими порциями весь день.

В эти месяцы часто наблюдается всплеск заболеваемости простудой и гриппом. Поэтому регулярно мойте руки с мылом не менее 20 секунд, при необходимости используйте дезинфицирующее средство для рук и не прикасайтесь к лицу, чтобы предотвратить распространение микробов.

Холодный воздух сушит кожу, чтобы не допустить этого, используйте увлажняющие средства для тела и лица, а также бальзамы для губ.