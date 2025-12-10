Эксперты раскрыли, сколько на самом деле можно хранить мясо в морозилке

Специалисты Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) сообщили, что говядина, баранина и козлятина дольше всего сохраняют качество в состоянии заморозки, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Vanitatis.

По данным экспертов, мясо следует замораживать сразу после покупки при температуре не выше -18 °C. В таких условиях говядина, баранина и козлятина могут храниться до 12 месяцев, тогда как свинина – не более шести месяцев.

Сроки хранения птицы зависят от разделки: разделанная тушка остается пригодной до девяти месяцев, цельная – до одного года.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение температурного режима и сроков заморозки важно для сохранения питательных свойств и предотвращения развития бактерий. При разморозке, отмечают в AESAN, продукт следует помещать в холодильник, а не оставлять на столе.

При комнатной температуре наружные слои мяса быстро прогреваются до 5-10 °C, что создает условия для ускоренного роста микроорганизмов. В это время внутренняя часть остается замороженной, а при последующем оттаивании бактерии с поверхности могут проникать вглубь продукта.

А ранее частую ошибку при смене постельного белья назвали специалисты.

