#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
519.61
610.13
6.54
Советы

Папа после 40: как мужчине подготовиться к рождению ребенка

отец, ребенок, здоровье, репродуктивное здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 16:53 Фото: freepik
Позднее отцовство давно перестало быть редкостью. Все больше современных мужчин планируют стать родителями после 40 лет. О том, как подготовить мужской организм к зачатию, а также о возможных рисках и преимуществах, корреспонденту Zakon.kz рассказал врач-репродуктолог Вячеслав Локшин.

Спорт, питание и обследования

В отличие от женщин мужчины сохраняют способность к зачатию на протяжении всей жизни, то есть теоретически отцом может стать и 90-летний старец. Но все же после 40 мужская репродуктивная система начинает работать иначе. А точнее:

- снижается подвижность сперматозоидов,
- увеличивается количество повреждений ДНК,
- кроме этого, на фертильность влияют хронические заболевания и накопленный стресс.

Поэтому врач-репродуктолог Вячеслав Локшин подчеркивает, что готовиться к отцовству мужчине после 40 лет нужно минимум за год до предполагаемого зачатия.

"Чем старше мужчина, тем выше требования к состоянию его здоровья. Поэтому если мужчина за 40 решил стать отцом, в первую очередь он должен снизить вес, начать правильно питаться и не забывать про занятия спортом. Важно отказаться от алкоголя и никотина, а также постоянно наблюдаться у своего врача", – объясняет специалист.

Фото: freepik

Эксперты отмечают, что у ребенка, зачатого после 40, возникает риск генетических отклонений. При этом речь идет не о резком скачке, а о постепенном увеличении вероятности к мутации.

Так, к примеру, если отец старше 40 лет, вероятность аутизма у ребенка увеличивается почти в шесть раз. А у мужчин старше 49 лет риск рождения малыша с синдромом Дауна выше примерно в 4,5 раза.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 16:53
Ученые выяснили, чем опасно позднее отцовство

Именно поэтому врачи рекомендуют мужчинам зрелого возраста не игнорировать профилактические обследования и не рассчитывать исключительно на свое "хорошее самочувствие" и "отличную физическую форму".

"Мужчине, который рассчитывает стать отцом после 40, необходимо регулярно сдавать спермограмму. Она остается базовым инструментом оценки мужской фертильности. Анализ позволяет увидеть реальную картину репродуктивного здоровья и при необходимости скорректировать ее задолго до зачатия", – рассказал Вячеслав Локшин.


Фото: freepik

Зачатие после 40 – сложный марафон

Историю позднего, но осознанного родительства рассказала алматинка Александра. Она стала мамой в 37 лет, а ее супруг папой – в 58. Женщина отметила, что, несмотря на то, что ее муж находится в превосходной физической форме, подготовка к зачатию далась паре нелегко.

"Мой муж активный, спортивный человек, который очень ревностно относится к своему здоровью. Но даже этого оказалось недостаточно. Подготовка к зачатию напоминала постоянный марафон, который состоял из анализов, медицинских обследований, режима дня и специального питания. Если честно, было не очень просто", – рассказывает женщина.

Александра отметила, что врачи, не сгущая краски, но и не скрывая медицинские нюансы, с самого начала объясняли возможные риски, связанные с возрастом. При этом, по ее словам, специалисты не пытались отговорить семейную пару от зачатия, а, наоборот, они помогали выстроить понятный и реалистичный план подготовки к беременности.

"Нас не пугали, а объясняли. В итоге месяц назад у нас родилась здоровая девочка. Этот путь был сложным, но очень осознанным", – говорит Александра.


Фото: freepik

Преимущества

Стоит подчеркнуть, что, помимо физиологических факторов, ключевую роль играет психологическая готовность мужчины. После 40 лет многие приходят к отцовству с более высоким уровнем осознанности, и для многих из них это уже не импульсивное решение, а тщательно продуманный шаг. По наблюдениям специалистов, именно эмоциональная зрелость и внимательное отношение к своему здоровью позволяют существенно снизить возможные риски, связанные с зачатием ребенка.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 16:53
Казахстанки предпочитают рожать в более позднем возрасте
"Если мужчина готов изменить образ жизни, следить за здоровьем и выполнять рекомендации специалистов, возраст перестает быть определяющим фактором для появления здорового ребенка", – отмечает Вячеслав Локшин.

Зрелость приносит с собой не только вызовы, но и преимущества. Осознанный отец после 40 лет – это мужчина, который знает цену времени, понимает важность здоровья и готов вкладываться в семью по-настоящему. И именно это делает позднее отцовство сильным и полноценным выбором.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Нечестная конкуренция, ошибки и обещания чуда: репродуктолог рассказал об этических проблемах медицины
17:30, 23 октября 2023
Нечестная конкуренция, ошибки и обещания чуда: репродуктолог рассказал об этических проблемах медицины
Как мужчинам подготовить организм к зиме – советы специалистов
16:45, 11 ноября 2025
Как мужчинам подготовить организм к зиме – советы специалистов
"Красные флаги" для мужчин после 40 лет
22:48, 01 июня 2025
"Красные флаги" для мужчин после 40 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: