Папа после 40: как мужчине подготовиться к рождению ребенка

Позднее отцовство давно перестало быть редкостью. Все больше современных мужчин планируют стать родителями после 40 лет. О том, как подготовить мужской организм к зачатию, а также о возможных рисках и преимуществах, корреспонденту Zakon.kz рассказал врач-репродуктолог Вячеслав Локшин.

Спорт, питание и обследования

В отличие от женщин мужчины сохраняют способность к зачатию на протяжении всей жизни, то есть теоретически отцом может стать и 90-летний старец. Но все же после 40 мужская репродуктивная система начинает работать иначе. А точнее:

- снижается подвижность сперматозоидов,

- увеличивается количество повреждений ДНК,

- кроме этого, на фертильность влияют хронические заболевания и накопленный стресс.

Поэтому врач-репродуктолог Вячеслав Локшин подчеркивает, что готовиться к отцовству мужчине после 40 лет нужно минимум за год до предполагаемого зачатия.

"Чем старше мужчина, тем выше требования к состоянию его здоровья. Поэтому если мужчина за 40 решил стать отцом, в первую очередь он должен снизить вес, начать правильно питаться и не забывать про занятия спортом. Важно отказаться от алкоголя и никотина, а также постоянно наблюдаться у своего врача", – объясняет специалист.

Фото: freepik

Эксперты отмечают, что у ребенка, зачатого после 40, возникает риск генетических отклонений. При этом речь идет не о резком скачке, а о постепенном увеличении вероятности к мутации.

Так, к примеру, если отец старше 40 лет, вероятность аутизма у ребенка увеличивается почти в шесть раз. А у мужчин старше 49 лет риск рождения малыша с синдромом Дауна выше примерно в 4,5 раза.

Материал по теме Ученые выяснили, чем опасно позднее отцовство

Именно поэтому врачи рекомендуют мужчинам зрелого возраста не игнорировать профилактические обследования и не рассчитывать исключительно на свое "хорошее самочувствие" и "отличную физическую форму".

"Мужчине, который рассчитывает стать отцом после 40, необходимо регулярно сдавать спермограмму. Она остается базовым инструментом оценки мужской фертильности. Анализ позволяет увидеть реальную картину репродуктивного здоровья и при необходимости скорректировать ее задолго до зачатия", – рассказал Вячеслав Локшин.





Фото: freepik

Зачатие после 40 – сложный марафон

Историю позднего, но осознанного родительства рассказала алматинка Александра. Она стала мамой в 37 лет, а ее супруг папой – в 58. Женщина отметила, что, несмотря на то, что ее муж находится в превосходной физической форме, подготовка к зачатию далась паре нелегко.

"Мой муж активный, спортивный человек, который очень ревностно относится к своему здоровью. Но даже этого оказалось недостаточно. Подготовка к зачатию напоминала постоянный марафон, который состоял из анализов, медицинских обследований, режима дня и специального питания. Если честно, было не очень просто", – рассказывает женщина.

Александра отметила, что врачи, не сгущая краски, но и не скрывая медицинские нюансы, с самого начала объясняли возможные риски, связанные с возрастом. При этом, по ее словам, специалисты не пытались отговорить семейную пару от зачатия, а, наоборот, они помогали выстроить понятный и реалистичный план подготовки к беременности.

"Нас не пугали, а объясняли. В итоге месяц назад у нас родилась здоровая девочка. Этот путь был сложным, но очень осознанным", – говорит Александра.





Фото: freepik

Преимущества

Стоит подчеркнуть, что, помимо физиологических факторов, ключевую роль играет психологическая готовность мужчины. После 40 лет многие приходят к отцовству с более высоким уровнем осознанности, и для многих из них это уже не импульсивное решение, а тщательно продуманный шаг. По наблюдениям специалистов, именно эмоциональная зрелость и внимательное отношение к своему здоровью позволяют существенно снизить возможные риски, связанные с зачатием ребенка.

Материал по теме Казахстанки предпочитают рожать в более позднем возрасте

"Если мужчина готов изменить образ жизни, следить за здоровьем и выполнять рекомендации специалистов, возраст перестает быть определяющим фактором для появления здорового ребенка", – отмечает Вячеслав Локшин.

Зрелость приносит с собой не только вызовы, но и преимущества. Осознанный отец после 40 лет – это мужчина, который знает цену времени, понимает важность здоровья и готов вкладываться в семью по-настоящему. И именно это делает позднее отцовство сильным и полноценным выбором.