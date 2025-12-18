#Казахстан в сравнении
Советы

Три знака зодиака, которым предсказывают проблемы на работе в конце года

Пустой кошелек, безработица, банкрот, банкротство, должник, неплатежеспособный, неплатежеспособность, задолженность, безработный, безработные, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 01:50 Фото: freepik
Пока одни подводят итоги и строят планы на праздники, для некоторых представителей зодиакального круга декабрь может стать непростым периодом в профессиональной сфере, сообщает Zakon.kz.

Астрологи предупреждают: финиш года способен принести напряжение на работе, снижение мотивации и признаки эмоционального выгорания, пишет Клопс.Ru.

Близнецы: перегруз и желание все бросить

Для Близнецов конец года может пройти в режиме хаоса. Стремление заниматься сразу несколькими делами, совмещенное с усталостью и предпраздничной суетой, заметно снижает концентрацию и эффективность.

Астрологи отмечают, что в декабре у представителей этого знака усиливается тяга к переменам. На фоне переутомления это может привести к резким и необдуманным решениям – вплоть до желания уволиться или кардинально изменить образ жизни. Специалисты советуют сократить нагрузку, не брать на себя лишние обязанности и уделить больше времени отдыху и близким.

Рак: эмоциональное напряжение и уход от рабочих дел

Для Раков декабрь может стать периодом повышенной эмоциональности. Праздничная атмосфера усиливает чувствительность, из-за чего рабочие вопросы воспринимаются острее обычного.

Личная жизнь выходит на первый план, а работа может начать тяготить. Это чревато конфликтами в коллективе или внутренним ощущением, что профессиональные обязанности требуют слишком много сил. Астрологи рекомендуют не втягиваться в рабочие споры и сознательно выстраивать границы между служебным и личным.

Рыбы: усталость и потеря фокуса

Рыбы к концу года рискуют столкнуться с серьезным истощением. Привычка сопереживать и брать на себя чужие задачи нередко приводит к выгоранию.

В декабре Рыбам становится сложнее концентрироваться, снижается продуктивность, а мысли все чаще заняты мечтами об отдыхе. Это может сказаться на рабочих результатах. Эксперты советуют отложить важные решения и сложные проекты, уделить время восстановлению и подойти к новому году с обновленными силами.

Ранее астрологи назвали счастливчиков, которым сказочно повезет в 2026 году.

Айсулу Омарова
