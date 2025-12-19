Выяснилось, почему коты и собаки с удовольствием едят траву и нужно ли им ее давать

Владельцы домашних животных часто наблюдают за тем, что кот или собака аппетитно едят траву. Одна из причин – животным может просто нравиться поедание травы. Но она не главная, сообщает Zakon.kz.

Как рассказало издание IFLScience, в исследовании 2019 года опросили более 1000 владельцев кошек, чтобы узнать больше о вегетарианской склонности этих животных. Каждый проводил не менее 3 часов в день с любимцем и сообщал о своих наблюдениях.

Результаты показали, что поедание растений очень распространенное и нормальное поведение среди кошек. Среди животных, участвовавших в исследовании, 71% ели растения по меньшей мере шесть раз в течение своей жизни, и только 11% никогда не пытались это делать.

Некоторые считают, что коты едят траву, чтобы спровоцировать рвоту, но 91% владельцев кошек сказали, что поедание растений их любимцами не имело ничего общего с этой проблемой. Судя по всему, что рвота является скорее является распространенным побочным следствием поедания травы, чем конечной целью.

Зато считается, что употребление травы является эволюционным пережитком от кошачьих предков, для которых кишечные паразиты были большой проблемой. Употребление растений увеличивает мышечную активность в пищеварительном тракте, что является эффективным способом избавиться от этих неприятных жителей в кишечнике.

Сегодня большинство кошек по большей части не склонны подхватывать паразитов, но все же эти животные не могут устоять перед желанием поесть зелени, так как оно было у их предков.

