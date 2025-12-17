Эти ошибки на Новый год портят фигуру: предупреждение врача

Российский врач клинической лабораторной диагностики Михаил Лебедев перечислил ошибки застолья на Новый год, которые губят фигуру, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru 17 декабря 2025 года эксперт отметил, что новогодние праздники для многих становятся настоящим испытанием для фигуры. В связи с этим Лебедев рассказал, какие ошибки на новогоднем столе чаще всего приводят к лишнему весу.

"Таз оливье, груды закусок, гора горячего. Возьмите себя в руки, взвесьте возможности своей семьи и своего желудка. Вспомните, что сейчас не советские времена, и в магазинах дефицита продуктов нет. Поэтому всегда можно купить свежее и приготовить, если захочется. Заканчивайте новогоднее застолье максимум к ужину 1 января", – посоветовал он.

Среди самых распространенных ошибок, по словам врача, – пропуск еды до полуночи. Позднее переедание вызывает стресс для пищеварения. Также не следует есть горячие блюда в полночь. В это время обмен веществ замедлен, тяжелая пища перегружает организм.

Как отметил Лебедев, игнорирование фруктов и воды повышает риск переедания и замедляет сжигание жиров. Частые перекусы от скуки вместе с алкоголем создают лишние калории. Чрезмерное употребление сладостей провоцирует резкие скачки сахара в крови и усиливает аппетит. А резкие диеты после праздников, по мнению специалиста, только усугубляют ситуацию.

