+2°
$
519.61
610.13
6.54
Советы

Эти ошибки на Новый год портят фигуру: предупреждение врача

Новый год, стол, салаты, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:47 Фото: freepik
Российский врач клинической лабораторной диагностики Михаил Лебедев перечислил ошибки застолья на Новый год, которые губят фигуру, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru 17 декабря 2025 года эксперт отметил, что новогодние праздники для многих становятся настоящим испытанием для фигуры. В связи с этим Лебедев рассказал, какие ошибки на новогоднем столе чаще всего приводят к лишнему весу.

"Таз оливье, груды закусок, гора горячего. Возьмите себя в руки, взвесьте возможности своей семьи и своего желудка. Вспомните, что сейчас не советские времена, и в магазинах дефицита продуктов нет. Поэтому всегда можно купить свежее и приготовить, если захочется. Заканчивайте новогоднее застолье максимум к ужину 1 января", – посоветовал он.

Среди самых распространенных ошибок, по словам врача, – пропуск еды до полуночи. Позднее переедание вызывает стресс для пищеварения. Также не следует есть горячие блюда в полночь. В это время обмен веществ замедлен, тяжелая пища перегружает организм.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:47
Назван максимально допустимый размер порции новогоднего салата

Как отметил Лебедев, игнорирование фруктов и воды повышает риск переедания и замедляет сжигание жиров. Частые перекусы от скуки вместе с алкоголем создают лишние калории. Чрезмерное употребление сладостей провоцирует резкие скачки сахара в крови и усиливает аппетит. А резкие диеты после праздников, по мнению специалиста, только усугубляют ситуацию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 17:47
Новогодние угощения могут угрожать здоровью аллергиков и астматиков

Ранее специалисты рассказали, как выбрать качественную красную икру к новогоднему застолью.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
