Кто получит "зеленый свет" от Вселенной с 21 декабря

Конец 2025 года принесет волну перемен, особенно для тех, чьи знаки восточного гороскопа вступают в фазу трансформаций. С 21 декабря начинается особый астрологический период – энергетический коридор, когда космос готовит пространство для наступающего года Лошади, сообщает Zakon.kz.

Одними из первых почувствуют эту энергию Драконы. Эти харизматичные и амбициозные личности испытают прилив вдохновения, который подтолкнет их к важным шагам. Для тех, кто долго готовился к переменам, будет дан шанс сделать решающий шаг, а судьба откроет новые возможности.

Для самих Лошадей наступает момент роста и раскрытия внутренних потенциалов. С приближением их года многие ощутят, как возрастает их энергия. Особенно это почувствуют те, кто переживал внутренние кризисы – теперь многие вопросы начнут решаться, и жизнь встанет на свои места.

Для Кошки (Кролика) этот период обещает удачу в личной жизни и финансовых делах. Творческие люди особенно почувствуют поддержку Вселенной, которая будет помогать им принимать верные решения и избегать сомнений.

Знак Обезьяны, несмотря на свою склонность к нестандартным решениям и внутренним колебаниям, почувствует редкое чувство внутреннего баланса. С 21 декабря Обезьяны получат знаки судьбы, направляющие их на правильный путь. Важно не бояться перемен.

Также для Быков наступает момент перемен в долгосрочных проектах. Все, что было заморожено, как сказано в публикации "Стерлеград", сдвинется с мертвой точки, а год Лошади придаст решимости и силы для устойчивого движения вперед.

Ранее мы рассказывали, что на дату 20 декабря 2025 приходится фаза Луны "новолуние". У астрологов это событие несет особый смысл.

