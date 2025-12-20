#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
517.66
606.49
6.44
Советы

Кто получит "зеленый свет" от Вселенной с 21 декабря

книги, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 12:38 Фото: pixabay
Конец 2025 года принесет волну перемен, особенно для тех, чьи знаки восточного гороскопа вступают в фазу трансформаций. С 21 декабря начинается особый астрологический период – энергетический коридор, когда космос готовит пространство для наступающего года Лошади, сообщает Zakon.kz.

Одними из первых почувствуют эту энергию Драконы. Эти харизматичные и амбициозные личности испытают прилив вдохновения, который подтолкнет их к важным шагам. Для тех, кто долго готовился к переменам, будет дан шанс сделать решающий шаг, а судьба откроет новые возможности.

Для самих Лошадей наступает момент роста и раскрытия внутренних потенциалов. С приближением их года многие ощутят, как возрастает их энергия. Особенно это почувствуют те, кто переживал внутренние кризисы – теперь многие вопросы начнут решаться, и жизнь встанет на свои места.

Для Кошки (Кролика) этот период обещает удачу в личной жизни и финансовых делах. Творческие люди особенно почувствуют поддержку Вселенной, которая будет помогать им принимать верные решения и избегать сомнений.

Знак Обезьяны, несмотря на свою склонность к нестандартным решениям и внутренним колебаниям, почувствует редкое чувство внутреннего баланса. С 21 декабря Обезьяны получат знаки судьбы, направляющие их на правильный путь. Важно не бояться перемен.

Также для Быков наступает момент перемен в долгосрочных проектах. Все, что было заморожено, как сказано в публикации "Стерлеград", сдвинется с мертвой точки, а год Лошади придаст решимости и силы для устойчивого движения вперед.

Ранее мы рассказывали, что на дату 20 декабря 2025 приходится фаза Луны "новолуние". У астрологов это событие несет особый смысл.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Только спокойствие: субботний гороскоп на 21 декабря
03:59, 21 декабря 2024
Только спокойствие: субботний гороскоп на 21 декабря
Кому улыбнется удача после 17 октября
17:42, 17 октября 2025
Кому улыбнется удача после 17 октября
Гороскоп на 21 августа: удача на вашей стороне
08:08, 21 августа 2025
Гороскоп на 21 августа: удача на вашей стороне
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: