Советы

Когда хозяин жилья вправе повысить аренду в Казахстане, а когда – нет

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 09:21
Что делать, если арендодатель заявил о повышении стоимости аренды? В каких случаях владелец действительно имеет право поднять цену, а когда арендатор может отстаивать свои права, в материале Zakon.kz.

Так, на сайте Krisha.kz собраны основные случаи, когда арендную плату действительно можно увеличить.

Все решает договор

Если есть договор аренды, все условия аренды прописаны в нем.

В договоре должны быть указаны:

  • Сумма ежемесячной платы.
  • Срок аренды.
  • Условия ее изменения.

Например:

  • "Раз в год с учетом инфляции".
  • "По истечении срока с уведомлением за 30 дней".
  • "По договоренности сторон".
"Если в договоре не прописаны условия повышения арендной платы, значит, она фиксированная до окончания срока договора. В одностороннем порядке цену поднимать нельзя".Бахыт Касымбеков, юрист

Если договора аренды нет

В этом случае арендодатель может поднять цену в любой момент. И даже попросить освободить квартиру без объяснений.

Специалисты советуют всегда при аренде на любой срок (от суток до года) оформлять письменный договор.

Но даже если договор аренды есть, бывают ситуации, которые могут стать поводом для повышения цены.

К примеру:

  • В квартире по факту живет больше человек, чем указано в договоре.
  • Квартира используется под коммерцию.
  • Как склад, офис или фотостудия, то есть для получения прибыли.
  • В квартире появились животные.

Также владелец может поднять аренду и изменить другие условия аренды по окончании срока договора.

Стоит еще отметить, что после завершения срока договора владелец имеет полное право предложить новую цену. Снимать или не снимать квартиру дальше – решает арендатор.

Кроме того, есть еще важные советы.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, в договоре нужно четко прописать все условия аренды:

  • сумму и форму оплаты;
  • срок действия договора;
  • условия повышения (например, не чаще одного раза в год с уведомлением за 30 дней);
  • только проживание, без бизнеса;
  • количество проживающих и обязанность уведомлять, если их станет больше;
  • ответственность за нарушение условий.

Материал по теме

09.01.2026 09:21
Какие дома в Казахстане должны проверять пожарные

Мы уже рассказывали, что рынок жилья в январе показывает аномальный рост, не характерный для начала года. Застройщики пугают покупателей налоговыми реформами, а чиновники говорят обратное. Будет ли в 2026 году ценовой откат или мы стоим на пороге нового витка удорожания недвижимости, разбирался наш корреспондент.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
