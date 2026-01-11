От динамита у Овна до апатии у Стрельца: гороскоп на воскресенье

Звезды сегодня настраивают на крайности: у одних знаков энергии будет с избытком, у других – желание все отпустить и плыть по течению. День подходит либо для точечных усилий, либо для осознанного отдыха – попытки вмешаться во все сразу могут обернуться хаосом, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня энергетический потенциал Овна будет не меньше, чем у динамита. Вопрос только в том, какое применение этой энергии найдет сам Овен. Если ваша кипучая деятельность будет направлена в какое-нибудь полезное русло, вы за один только день способны сделать столько, сколько другие не смогли бы и за месяц. А вот если эта энергия будет направлена куда-то не туда… Увы, динамит есть динамит.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцу выпадает редкая возможность заняться счастливым ничегонеделанием. События в этот день смело можно пустить на самотек. Во-первых, потому что изменить их ход Телец все равно никак не сможет. Во-вторых, любые попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Тельца все сорганизуется пусть и не сразу, зато само собой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня Близнецы могут обнаружить у себя генеральские способности. По крайней мере, желание придраться и покомандовать будет возникать в течение дня регулярно. При этом нерасторопность окружающих и их желание уклониться от своих обязанностей будут вызывать недоумение и раздражать Близнецов. Сами же Близнецы (как это принято у генералов) расторопностью сегодня тоже отличаться не будут.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня в голове у Рака прочно поселится мысль о том, что статус – это деньги, и чем больше у вас денег, тем прочнее ваше положение в обществе. Мысль, конечно, не нова, но поскольку вопрос своего общественного статуса будет волновать Рака с удвоенной силой, весь день он может провести в размышлениях о том, как разбогатеть. За этими мыслями день и пройдет незаметно. Увы, шансов реально разбогатеть сегодня немного. Зато этот день хорош для общения и новых знакомств. Не исключено, что одно из этих знакомств окажется перспективным.

Лев (23 июля – 22 августа)

Если вчера Лев затеял какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. А вот все остальное у Льва будет валиться из рук. Даже самые элементарные дела по хозяйству сегодня могут превратиться в пытку и испытание для нервов. Не то что пирог, даже простая яичница в этот день может нещадно подгореть, а тарелка – разбиться при мытье. Так что по возможности лучше свести все домашние хлопоты к минимуму.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Сегодня Дева может испытывать небывалый подъем духа и энтузиазм – увы, не всегда уместный. Звезды гороскопа склоняют к тому, что Дева то и дело будет воодушевляться на разнообразные подвиги, вот только осуществление этих подвигов будет оставлять желать лучшего. Если Дева не хочет повторить судьбу того бедолаги, который на усердной молитве разбил себе лоб, ей будет полезно ограничить в этот день свою неукротимую жажду деятельности.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня Весы рискуют на собственном опыте прочувствовать все тяготы сибаритства и эпикурейства. Удержаться от соблазна отяготить свою фигуру и совесть каким-нибудь вкусным высококалорийным блюдом будет особенно трудно. Так что если Весы настроены на борьбу с килограммами, сегодня им лучше не появляться в тех местах, где вкусно пахнет. И не надо себя обманывать, что, мол, один кусочек – это немного. Сегодня где один, там и пятнадцать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня у Скорпиона день обещает пройти согласно известному девизу: "Все или ничего". И неизвестно, что из этого лучше. Если Скорпион поддастся соблазну подольше поспать и ничего не делать вообще, то день пройдет хоть и без больших достижений, но зато спокойно. Но уж если сегодня он возьмется за дела, то пыль при этом может поднять такую, что мало не покажется. Так, может, и правда лучше отдохнуть?

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня день у Стрельца пройдет под знаком пассивности и расслабления. Впрочем, это будет очень гармоничная пассивность. В этот день звезды гороскопа едва ли станут требовать от Стрельца повышенной энергичности, да и самому ему проявлять активность тоже не захочется. При любой возможности расслабиться и ничего не делать, Стрелец с удовольствием отдастся этому занятию. И это сегодня будет самым правильным решением, потому что любая активность сегодня, увы, чревата хаосом.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня с самого утра Козерогу может не давать покоя какая-то глобальная идея. Козерог будет обдумывать ее целый день, вынашивая, как мать вынашивает ребенка, однако, скорее всего, до самого вечера из этой идеи так ничего толкового и не родится. Зато уж если все-таки родится – это будет действительно что-то с чем-то!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолея практически во всем может сопровождать чувство недовольства. Самые обычные, повседневные дела будут продвигаться с затруднениями и пробуксовками, что оптимизмом наполнять Водолея явно не будет. Скорее всего, ему захочется как-нибудь излить свое раздражение на тех, кто окажется рядом (в том числе и на близких). Делать этого не следует, так как положительного эффекта не даст, а вот отношения испортить может. Лучше уж просто перетерпеть этот день.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня Рыбам захочется как-либо растормошить окружающих и увлечь их чем-нибудь интересным. Однако делать это как раз не рекомендуется. Во-первых, раскачать кого-то в этот день будет очень тяжело. Во-вторых, если это все-таки удастся, результат может оказаться совсем не таким радужным, как представляется Рыбам. Так что лучше уж сегодня никого не тормошить, а заняться своими делами.

