Не согымом единым, или Чем заняться снежной зимой в Баянауле

Баянаул – настоящая жемчужина Казахстана, особенно летом. Прозрачные озера, величественные горы и причудливые скалы завораживают и манят любителей палаточных походов, а гостиницы переполнены туристами. Но и зимний Баянаул не уступает летнему по привлекательности, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на то, что в холодное время года здесь работают лишь несколько отелей и гостевых домов, отдыхающие все равно находят здесь множество развлечений.

Дикарем: большой природный каток

Зимой в Баянауле находятся настоящие смельчаки: кто-то решается заночевать в палатке, проверяя на прочность зимний спальный мешок, а кто-то снимает комнату у местных жителей. Особая популярность в это время у озера Торайгыр – его прозрачный лед превращает водоем в огромный природный каток.

Фото: Владислав Ходько

Павлодарец Владислав Ходько – любитель экстрима. Летом он совершил одиночное велопутешествие на Алтай: маршрут пролегал из Павлодара в Барнаул, затем в Камень-на-Оби и через Успенку обратно домой. В Баянаул он тоже ездил на велосипеде, но зимой такой вариант, конечно, не подходит – "железный конь" ждет весны в гараже, зато есть автомобиль.

Именно на машине Владислав не раз отправлялся к Торайгыру, чтобы покататься на коньках.

Фото: Владислав Ходько

"Для меня Торайгыр – лучший каток. Здесь легко почувствовать единение с природой: вдохнуть чистый, настоящий воздух, отключить лишние мысли и просто быть. Просто жить жизнь", – признается Владислав.

Как добраться до озера Торайгыр

Озеро Торайгыр расположено в Баянаульском районе, примерно в 230 километрах от Павлодара. Добраться сюда можно по автодороге Павлодар – Баянаул. Из Караганды расстояние составляет около 260 км, дорога занимает примерно 4 часа. Из Астаны путь длиннее – около 500 км, но на автомобиле дорога займет всего 5 часов. Маршрут проходит через Экибастуз, а дальше ведет прямо к Баянаулу.

Для тех, кто путешествует без собственного транспорта, есть вариант воспользоваться различными сервисами для поездок, стоимость составляет около 6 тысяч тенге с человека.

В основном домики для туристов сдаются в летний сезон, поэтому зимой проще арендовать комнату в ближайших гостиницах. Например, в одном из отелей можно снять номер примерно от 6 тысяч тенге на человека. Поиск домика часто заканчивается неудачей: не все контакты в интернете актуальны, так как почти все работают с мая до сентября.

Но отдых в Баянауле зимой – это не только катание на коньках. Здесь можно отправиться в пешие прогулки, полюбоваться величественным пиком Смелых, пройтись по уникальной ольховой роще и попробовать чистейшую воду из природного источника – ее насыщенный вкус запоминается надолго.

Здесь родились казахские "Битлы"

Мало кто знает, что история казахских "Битлов" началась именно в селе Торайгыр. В 1967 году сюда приехали студенты Алматинского политехнического института в составе стройотряда. Среди них были Досым Сулеев, Мурат Кусаинов, Камит Санбаев и Александр Литвинов. Именно здесь они впервые выступили перед местными жителями, и так родилась новая страница в истории казахской эстрадной музыки.

Фото: из музея Дос Мукасан в Павлодаре/Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Это было начало легенды. Тогда у ребят были только гитары – никаких современных инструментов, все начиналось буквально с чистого листа. Они пробовали себя в сочинении песен, искали свой стиль и звучание.

Позже музыканты вернулись в Алматы, где ансамбль уже оформился официально. Собрался крепкий творческий костяк, который стал основой будущего успеха.

Фото: из музея Дос Мукасан в Павлодаре/Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Комфортный и теплый отдых

Такой формат отдыха в Баянауле тоже имеет право на жизнь. Чтобы сделать курортную зону привлекательной круглый год, у подножия горы Мырзашокы построили горнолыжный комплекс.

Фото: Есен Жусупбаев

Здесь оборудованы пункты горячего питания, работает кафе, а главной гордостью стала канатная дорога на 62 места протяженностью почти в километр. Для туристов подготовили лыжи, сноуборды, детские сани и тюбинги.

Фото: Есен Жусупбаев

Правда, по правилам безопасности канатка останавливается при сильном ветре, а зимой, если снега недостаточно, покататься на лыжах не удастся. Зато функционируют подъемники, предлагаются прогулки на квадроциклах и катание на лошадях. Мырзашокы находится всего в двадцати километрах от Баянаула, и добраться сюда несложно. За прошлый сезон комплекс посетили около 8 тысяч человек.

Фото: Есен Жусупбаев

Туристы увозят отсюда не только впечатления, но и сувениры – деревянные изделия и магнитики, которые делает местный житель Есен Жусупбаев.

Он активно популяризирует родное село, ведет блог, а его сын снимает на квадрокоптер невероятные виды Баянаула и жизнь его диких обитателей. В конце прошлого года Есен получил нагрудный знак "Туризм саласының үздігі".

Семья Жусупбаевых хорошо известна в Павлодарской области: супруги делятся красотой родного края через фото и видео, живут в Каражаре уже 25 лет и превратили свой дом в отражение любви к земле. Особое место занимает зал с большим окном, через которое открываются закаты и рассветы, смена сезонов и дыхание природы. Это окно стало символом их визуального дневника – самым "инстаграмным" уголком дома. Здесь побывало немало казахстанских блогеров, показав это место всему Казахстану.

Есен с улыбкой говорит, что зимой в ауле люди "соғым жеп жатады", как представляют себе горожане.

"Но на самом деле зимний Баянаул – это катание на коньках на озере Торайғыр, где снег не задерживается и лед остается прозрачным. Многие приезжают сюда со своими коньками, а кто-то выбирает рыбалку на Сабындыкөле, снимая домик в Баянауле", – говорит Есен.

Фото: Есен Жусупбаев

По данным областного управления спорта, в курортной зоне работают семь домов отдыха и две гостиницы. На круглогодичный режим перешли две турбазы, а зимой гостей принимают еще три гостиницы.

Как рассказал аким района Ардак Ксентаев, зимний туризм все еще развивается: основной поток приходится на выходные и праздники, а в будни отдыхающих мало, что осложняет работу предпринимателей. При необходимости планируется использовать оборудование для удержания снега, ведь его в Баянауле почти нет.

Фото: Есен Жусупбаев

Цены на отдых варьируются от 6 тысяч до 100 тысяч тенге. В одном из домов отдыха можно остановиться в виллах, коттеджах или комфортных номерах, оснащенных санузлом, душем и мини-холодильником. На территории есть кафе, баня, детская площадка, бассейн, работающий летом, и бесплатная парковка.

Стоимость проживания начинается от 40 тыс. тенге за двухместный номер и достигает 90 тыс. за виллу. Добраться сюда можно из Павлодара за три часа по трассе Павлодар – Баянаул – Жасыбай, из Караганды за четыре часа по живописной дороге через степь и горы, а из Астаны примерно за пять часов.

Зимой Баянаул превращается в настоящую сказку, и однодневные туры здесь есть каждую субботу, воскресенье и в праздничные дни. Их стоимость составляет 14 000 тенге с человека. Такой формат отдыха можно забронировать у местных агентств.

Фото: Есен Жусупбаев

По информации менеджеров, однодневный тур в Баянаул начинается ранним утром: сбор группы в 6:40 и выезд в 7:00, а возвращение в город запланировано на вечер около 20:00 -21:00.

"Стоимость поездки составляет 14 000 тенге с человека, в нее включены комфортабельный трансфер по всему маршруту, сопровождение профессионального гида, экскурсия по живописным окрестностям, фотоотчет от мобилографа, а также оплата взносов на экопостах. Туристы находятся под полным сопровождением с момента выезда до возвращения в город. Дополнительные расходы минимальны, обед обойдется примерно в 2000-3000 тенге", – отметили в турагентстве.

Фото: Есен Жусупбаев

Программа насыщенная: путешественники проедут по серпантину, посетят смотровую площадку на озере Жасыбай, заглянут в пещеру Коныр-аулие, познакомятся с легендой о скале Кемпір тас, увидят озеро Торайгыр, святой родник Аулие Булак и уникальную ольховую рощу. Все это делает тур настоящим погружением в красоту и легенды Баянаула.

В целом зимняя поездка в Баянаул обойдется примерно в 80-85 тысяч тенге за два дня при среднем уровне комфорта. В эту сумму входят дорога (около 6 тысяч тенге через мобильные сервисные приложения), проживание в гостинице (около 20 тысяч за ночь), питание и развлечения, катание на лыжах, коньках или тюбингах.

Для тех, кто выбирает экономвариант, можно уложиться в 30-40 тысяч тенге, а любители более комфортного отдыха в коттеджах потратят от 90 тысяч и выше. Баянаул ежегодно принимает свыше 150 тысяч туристов, и главным центром притяжения остается озеро Жасыбай.